Héctor Manrique, educador de animales: “Para calmar a tu gato, masajeá desde arriba de la espalda hacia abajo”

Es común que muchos gatos sufran de estrés o ansiedad , lo que termina afectando su bienestar físico y emocional. Esto se puede deber a su sensibilidad, un cambio en la rutina o visitas de personas que no conocen y los pone en estado de alerta. En este marco, el educador de animales Héctor Manrique compartió su método para calmarlos a través de masajes .

Para ayudar a que los gatos se relajen, la terapia del tacto y el masaje corporal es clave según el experto. Explicó cómo aplicar estas técnicas en casa para mejorar la convivencia: “Con estos masajes podrás regular el sistema nervioso de tu gatito o perrito. Prueba poco a poco y seguro tus animalitos lo agradecerán” .

El secreto de este método está en estimular los mecanorreceptores de la piel , lo que reduce la producción de cortisol y favorece la liberación de endorfinas y oxitocina , según contó. Así, el animal entra en un estado de calma profunda.

Para empezar, Manrique recomienda abordar la zona de la cabeza y el cuello, donde los gatos suelen acumular tensión. “Masajeá su cabecita desde la frente hasta el cuello” , aconsejó el experto. Con movimientos suaves y la yema de los dedos , hay que recorrer la zona entre las orejas y bajar hacia la nuca, lo que ayuda a relajar la musculatura facial y predispone al gato para continuar con el ejercicio.

Cuando el gato muestra señales de relajación —como cerrar los ojos o ronronear—, la técnica debe seguir a lo largo de la columna , desde el cuello hasta la base de la cola. Este recorrido estimula las terminaciones nerviosas cercanas a las vértebras y ayuda a liberar la tensión acumulada en el torso.

El cierre del masaje, según Manrique, debe ser envolvente: “Masajeá desde arriba de la espalda hacia abajo, de cuello a cadera” . Así se equilibran los grandes grupos musculares y se estabiliza el ritmo cardíaco del animal.

Para que la experiencia sea positiva, es importante realizar la rutina de manera gradual y respetar siempre los tiempos de respuesta del gato. De esta forma, se logra no solo calmar el estrés, sino también fortalecer el vínculo entre la mascota y su dueño.

Fuente: TN