Video: así fue la emotiva llegada de la Fragata Libertad a Buenos Aires después de 161 días de viaje

La Fragata ARA Libertad regresó este sábado a Buenos Aires y puso fin a su 54° Viaje de Instrucción, después de 161 días de travesía por distintos puntos de América .

El buque escuela de la Armada Argentina llegó durante la mañana al Apostadero Naval Buenos Aires , donde fue recibido tras completar un recorrido de cerca de 16.000 millas náuticas .

Las imágenes de la llegada mostraron a la Fragata durante su ingreso a puerto y los últimos metros de una travesía que había comenzado en el mismo lugar el 11 de abril .

A bordo viajaron 256 integrantes , entre oficiales, guardiamarinas en comisión y suboficiales. También participaron invitados de otras Fuerzas Armadas, la Prefectura Naval Argentina, institutos de formación y representantes de marinas extranjeras.

El itinerario incluyó nueve puertos en el exterior . La primera escala fue Fortaleza, Brasil, y luego la Fragata navegó hacia Estados Unidos.

Allí pasó por Nueva Orleans, Norfolk, Baltimore, Nueva York y Boston , donde participó de distintas actividades vinculadas con el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La travesía continuó por Kingston, Jamaica, y San Juan de Puerto Rico , antes de iniciar el regreso hacia Sudamérica.

La última escala internacional fue Río de Janeiro . La Fragata zarpó de la ciudad brasileña el 11 de septiembre y comenzó desde allí el tramo definitivo rumbo a la Argentina.

El viaje tuvo como objetivo principal completar la formación profesional de los guardiamarinas de la Escuela Naval Militar , que durante los meses de navegación realizaron prácticas vinculadas con navegación, operaciones, administración del material y conducción de personal.

La Fragata estuvo comandada durante esta edición por el capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres .

Con el ingreso de este sábado al Apostadero Naval Buenos Aires, el buque regresó al mismo punto desde el que había partido más de cinco meses atrás y cerró oficialmente su 54° Viaje de Instrucción .

Fuente: TN