Miyamoto Musashi: “Hoy es victoria sobre ti mismo de ayer; mañana, victoria sobre hombres inferiores”

La figura de Miyamoto Musashi trascendió el mundo de los samuráis y las artes marciales para instalarse como referente de la disciplina y la superación personal. En su obra más famosa, El libro de los cinco anillos , escrita en 1645 , dejó una serie de enseñanzas que todavía hoy se citan en ámbitos tan diversos como el deporte, la empresa o el desarrollo personal.

Entre sus reflexiones más recordadas aparece una frase que resume su visión sobre el progreso: “Hoy es victoria sobre ti mismo de ayer; mañana, victoria sobre hombres inferiores” . El mensaje invita a mirar primero hacia adentro antes de buscar superar a los demás.

La primera parte de la reflexión de Musashi pone el foco en la competencia interna . Para el samurái, el verdadero desafío está en lograr que la persona de hoy sea más preparada, disciplinada o experimentada que la de ayer .

En este sentido, la “victoria” no se limita a derrotar a otro. Puede ser superar una dificultad propia , aprender una habilidad nueva, corregir un error o simplemente mantener la constancia en una actividad. El progreso, según Musashi, empieza por uno mismo.

Musashi también remarcó que el aprendizaje y la mejora requieren tiempo y práctica . En El libro de los cinco anillos , insistió en la importancia de estudiar estrategia durante años y practicar de manera sostenida.

Por eso, su enseñanza se puede aplicar mucho más allá del combate: aprender un oficio, practicar un deporte, desarrollar una habilidad o atravesar una dificultad personal también demanda repetición, paciencia y disciplina. Los grandes cambios, para Musashi, son el resultado de pequeñas mejoras acumuladas día tras día.

Fuente: TN