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Hay alerta amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas para este jueves 10 de septiembre: las provincias afectadas

Redacción CNM septiembre 10, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 10 de septiembre una serie de alertas de nivel amarillo por tormentas, nevadas, vientos fuertes y Zonda que alcanzan a distintas provincias del país. Este nivel de advertencias implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia amarilla por tormentas rige en Misiones, Corrientes, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja y Catamarca .Se anticipan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, mientras que los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 40 milímetros.

Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado en caso de encontrarse al aire libre.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para Jujuy, Salta, San Juan, La Rioja, Tucumán y Catamarca . En estos puntos, se esperan velocidades aproximadas de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Ante este panorama, el organismo aconseja evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y conducir con precaución.

A su vez, publicó una advertencia del mismo nivel por vientos Zonda para Mendoza y San Luis, donde se prevén velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 60.

Frente a este escenario, el SMN recomienda evitar salir mientras se desarrolla el fenómeno y cerrar puertas y ventanas para impedir la entrada de polvo y aire caliente. Además, aconseja hidratarse, proteger los ojos y la nariz del polvo con anteojos y barbijo y no encender fuego.

Por último, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Río Negro, Neuquén y Chubut rige una alerta amarilla por nevadas . En las zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros y no se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas. En cambio, en la zona de meseta se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 30 centímetros.

En la ciudad de Buenos Aires se prevé un día parcialmente nublado, en la misma línea que durante los últimos días. La mínima será de 11°C y la máxima de 20°C . También será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad será del 70%.

En la provincia de Buenos Aires , se emitió un pronóstico un poco más frío, con una mínima de 9°C y una máxima de 20°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 23°C y 12°C en Catamarca ; 27°C y 12°C en Chaco ; 14°C y 3°C en Chubut ; 24°C y 10°C en Córdoba ; 26°C y 13°C en Corrientes ; 22°C y 8°C en Entre Ríos ; 27°C y 17°C en Formosa ; y 22°C y 14°C en Jujuy .

Por otro lado, en La Pampa las temperaturas se mantendrán entre 21°C y 2°C; 24°C y 12°C en La Rioja ; 19°C y 7°C en Mendoza ; 26°C y 17°C en Misiones ; 18°C y 1°C en Neuquén ; 18°C y 3°C en Río Negro ; 21°C y 9°C en Salta ; 22°C y 7°C en San Juan ; 21°C y 8°C en San Luis ; 4°C y -4°C en Santa Cruz ; 22°C y 7°C en Santa Fe ; 25°C y 13°C en Santiago del Estero ; 0°C y -3°C en Tierra del Fuego ; y 20°C y 12°C en Tucumán .

Fuente: La Nación


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