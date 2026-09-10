Hay alerta amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas para este jueves 10 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 10 de septiembre una serie de alertas de nivel amarillo por tormentas, nevadas, vientos fuertes y Zonda que alcanzan a distintas provincias del país. Este nivel de advertencias implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia amarilla por tormentas rige en Misiones, Corrientes, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja y Catamarca .Se anticipan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, mientras que los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 40 milímetros.

Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado en caso de encontrarse al aire libre.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para Jujuy, Salta, San Juan, La Rioja, Tucumán y Catamarca . En estos puntos, se esperan velocidades aproximadas de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Ante este panorama, el organismo aconseja evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y conducir con precaución.

A su vez, publicó una advertencia del mismo nivel por vientos Zonda para Mendoza y San Luis, donde se prevén velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 60.

Frente a este escenario, el SMN recomienda evitar salir mientras se desarrolla el fenómeno y cerrar puertas y ventanas para impedir la entrada de polvo y aire caliente. Además, aconseja hidratarse, proteger los ojos y la nariz del polvo con anteojos y barbijo y no encender fuego.

Por último, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Río Negro, Neuquén y Chubut rige una alerta amarilla por nevadas . En las zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros y no se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas. En cambio, en la zona de meseta se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 30 centímetros.

En la ciudad de Buenos Aires se prevé un día parcialmente nublado, en la misma línea que durante los últimos días. La mínima será de 11°C y la máxima de 20°C . También será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad será del 70%.

En la provincia de Buenos Aires , se emitió un pronóstico un poco más frío, con una mínima de 9°C y una máxima de 20°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 23°C y 12°C en Catamarca ; 27°C y 12°C en Chaco ; 14°C y 3°C en Chubut ; 24°C y 10°C en Córdoba ; 26°C y 13°C en Corrientes ; 22°C y 8°C en Entre Ríos ; 27°C y 17°C en Formosa ; y 22°C y 14°C en Jujuy .

Por otro lado, en La Pampa las temperaturas se mantendrán entre 21°C y 2°C; 24°C y 12°C en La Rioja ; 19°C y 7°C en Mendoza ; 26°C y 17°C en Misiones ; 18°C y 1°C en Neuquén ; 18°C y 3°C en Río Negro ; 21°C y 9°C en Salta ; 22°C y 7°C en San Juan ; 21°C y 8°C en San Luis ; 4°C y -4°C en Santa Cruz ; 22°C y 7°C en Santa Fe ; 25°C y 13°C en Santiago del Estero ; 0°C y -3°C en Tierra del Fuego ; y 20°C y 12°C en Tucumán .

Fuente: La Nación