El descargo de la leona Victoria Granatto en medio de la polémica por su frase sobre Lionel Messi

Victoria Granatto , campeona del Mundial de Hockey de Países Bajos 2026 con Las Leonas, realizó un descargo en redes sociales el miércoles por la tarde en medio de la polémica por su frase sobre Lionel Messi .

Durante una recorrida por distintos medios de comunicación tras la consagración, Granatto se refirió al gesto del capitán de la selección de fútbol—que les había dedicado un video a modo de felicitaciones— en ESPN Hockey . Allí cuestionó el peso simbólico que sus colegas le daban, incluso por encima de referentes destacadas de su disciplina.

“A mí me molesta. Perdón. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada . Lo importante es que están Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más...”, expresó al respecto.

Fue tal la repercusión que generaron sus dichos que, a una semana de la entrevista, la deportista platense decidió poner su cuenta de Instagram en privado y luego difundió un escrito en el que abordó lo sucedido, consignó 0221 .

“En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto , y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron”, sostuvo.

“Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte... Me parece absurdo tener que contarles la admiración y respeto que tenemos todas por Messi , y la alegría que significo para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”, aclaró.

“Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas ”, señaló la leona.

Y la explicación fue más amplia, ya que Granatto aseguró que en sus dichos nada tenía que ver el resto del equipo. “ Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”, concluyó.

La delantera ocupa un lugar importante en Las Leonas desde antes del título en el Mundial 2026. Formada en Santa Bárbara de La Plata, Granatto llegó al seleccionado mayor en 2019 y rápidamente se ganó un lugar en la rotación del equipo. Integró el plantel que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, además de ser parte del conjunto que conquistó la Pro League 2021/22 y alcanzó el subcampeonato mundial en 2022.

El seleccionado argentino femenino de hockey se consagró campeón del mundo por tercera vez en su historia el pasado sábado 29 de agosto en Amstelveen, Países Bajos. El equipo de Las Leonas venció al seleccionado local por 3 a 1 en la definición por penales, luego de empatar 1 a 1 durante el tiempo reglamentario.

En ese encuentro, el conjunto neerlandés abrió el marcador a los 29 minutos a través de Yibbi Jansen, mientras que la delantera María José Granatto logró el empate a los 53 minutos.

El equipo nacional volvió a levantar la Copa del Mundo tras 16 años, luego de sus consagraciones en Perth 2002 y Rosario 2010. El triunfo en suelo europeo cortó la racha adversa en finales ante el seleccionado de Países Bajos, que llegó al encuentro decisivo como tricampeón mundial vigente —9 en total, tres consecutivas— y número uno del ranking internacional .

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Fuente: La Nación