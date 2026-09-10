Balacera frente a un colegio: intentaron asaltar a padres y un hombre terminó herido de tres disparos

Un hombre resultó herido de tres disparos frente a un colegio de El Palomar cuando tres delincuentes intentaron asaltar a padres y madres que llevaban a sus hijos al establecimiento. Los sospechosos comenzaron a disparar después de que un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense se identificara.

El hecho ocurrió esta mañana, alrededor de las 7.15, en las inmediaciones del colegio Emaús, en El Palomar, partido de Morón, en momentos en que alumnos y familias ingresaban al establecimiento.

Según las primeras informaciones, tres delincuentes llegaron al lugar a bordo de un vehículo, descendieron armados y comenzaron a amenazar a los padres que acompañaban a sus hijos, con la intención de aprovechar la concentración de personas a la hora de ingreso escolar.

Entre quienes se encontraban en la zona había un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense. Al advertir lo que sucedía, el hombre se identificó ante los delincuentes. Fue entonces cuando los sospechosos comenzaron a efectuar disparos.

La secuencia se produjo en medio del ingreso de los alumnos y generó momentos de extrema tensión entre las familias que se encontraban frente al colegio.

Uno de los disparos impactó en el abdomen de un hombre , que cayó herido junto a su hija. La víctima fue asistida en el lugar y trasladada para recibir atención médica.

Según le informaron a LA NACION fuentes policiales, el hombre fue trasladado al hospital Posadas y está fuera de peligro.

Los delincuentes escaparon sin llegar a concretar el robo y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

El colegio Emaús es una institución situada en El Palomar a la que concurren, entre otros estudiantes, los hijos de Lucas Ghi, intendente de Morón, según pudo saberse tras el episodio.

Fuente: La Nación