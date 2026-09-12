Guía paso a paso: cómo multiplicar la albahaca usando un cajón de verduras y tener nuevas plantas en pocas semanas

La albahaca es una de las aromáticas que se puede multiplicar fácilmente en casa, sin tener experiencia en jardinería. Con apenas una ramita sana, un poco de agua y un cajón de verduras reutilizado, se puede obtener nuevas plantas sin necesidad de comprar semillas.

Este método es ideal para quienes buscan aprovechar al máximo una planta madre y llenar la cocina o el balcón de hojas frescas. Solo hace falta reunir algunos elementos sencillos y seguir un paso a paso muy práctico.

En condiciones favorables, los esquejes de albahaca suelen echar raíces entre una y dos semanas después de ser plantados . Es clave no tirar de los tallos para comprobar si enraizaron, ya que las raíces nuevas son muy delicadas. La aparición de hojas nuevas es una señal de que la planta está creciendo bien.

Cuando los esquejes tengan un buen sistema de raíces y empiecen a crecer, se pueden pasar a macetas individuales con agujeros de drenaje . Hay que hacer un agujero en la tierra, colocar las raíces sin doblarlas y cubrirlas suavemente. Tras el trasplante, conviene mantener las plantas en un lugar protegido hasta que se adapten.

Para que la albahaca crezca fuerte y frondosa, necesita buena luz (algunas horas de sol suave), riego moderado cuando la superficie de la tierra se seca, y protección contra el frío y las heladas . Además, una poda regular de los extremos ayuda a que la planta ramifique y se vuelva más tupida.

Fuente: TN