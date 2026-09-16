Frotar papel aluminio en las hornallas de la cocina: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan

Las hornallas de la cocina suelen acumular grasa, restos de comida y suciedad quemada que muchas veces cuesta eliminar. En los últimos años, un truco casero se volvió viral: frotar papel aluminio sobre las piezas metálicas para ayudar a desprender los residuos más adheridos.

Aunque esta técnica puede funcionar en determinadas superficies, es importante saber cuándo usarla y cuándo evitarla , ya que colocar papel aluminio sobre los quemadores o las rejillas mientras la cocina está en funcionamiento puede resultar peligroso.

El papel aluminio actúa como un elemento de fricción. Al hacer una bola y frotarla suavemente sobre piezas metálicas desmontadas, puede ayudar a despegar restos de grasa seca o alimentos quemados sin necesidad de ejercer demasiada fuerza.

Sin embargo, este método no reemplaza una limpieza profunda con detergente, desengrasante o productos específicos para cocinas. Su función es facilitar la remoción de suciedad adherida, no eliminar por completo la grasa.

Uno de los errores más comunes es cubrir las hornallas, las rejillas o los quemadores con papel aluminio para evitar que se ensucien durante la cocción.

Los fabricantes de cocinas desaconsejan esta práctica porque el aluminio puede obstruir la circulación del calor , alterar la combustión del gas y generar sobrecalentamiento. En algunos casos, incluso puede aumentar el riesgo de incendio o favorecer una combustión deficiente, con la consecuente producción de monóxido de carbono.

Por eso, el aluminio solo debe utilizarse con la cocina apagada, fría y sobre piezas desmontadas .

Antes de empezar, asegurate de que la cocina esté completamente fría.

Además de limpiar la grasa, conviene revisar que los orificios de los quemadores no estén tapados por restos de comida. Mantenerlos despejados favorece una llama uniforme, mejora el rendimiento de la cocina y ayuda a que la combustión sea más eficiente.

Fuente: TN