Por qué los aviones tienen luces rojas y verdes en las alas y qué indican

En el mundo de la aviación , cada detalle está pensado para mejorar la seguridad, especialmente durante los vuelos nocturnos o en condiciones de baja visibilidad. Por eso, los aviones llevan una luz roja en un ala y una verde en la otra , un código internacional que se utiliza desde hace décadas.

Estas luces no están diseñadas para iluminar el camino ni las alas, sino que integran el sistema de luces de navegación , cuya función es indicar la posición y el sentido de desplazamiento de la aeronave.

Todos los aviones llevan una luz roja en el extremo del ala izquierda y una luz verde en el extremo del ala derecha . Esta disposición es un estándar internacional utilizado en la aviación civil y militar.

Gracias a este sistema, otros pilotos y los controladores aéreos pueden reconocer rápidamente hacia dónde está orientado el avión , incluso a gran distancia o durante la noche.

La principal función de estas luces es hacer visible la orientación de la aeronave y reducir el riesgo de colisiones, tanto en vuelo como durante el rodaje en los aeropuertos.

Además de las luces roja y verde, un avión cuenta con otros sistemas de iluminación, cada uno con un objetivo específico:

El código es sencillo una vez que se conoce la referencia.

Si ves un avión de frente , observarás la luz roja a tu derecha y la verde a tu izquierda , porque estás mirando la aeronave desde la dirección opuesta a la que ella está orientada.

En cambio, si ves un avión alejándose , la disposición se invierte: la luz roja queda a tu izquierda y la verde a tu derecha .

Este sistema permite que cualquier piloto identifique en segundos qué lado del avión está observando y cuál es su trayectoria, una información clave para mantener la separación segura entre aeronaves.

Los colores no fueron elegidos al azar. El rojo identifica universalmente el lado izquierdo (babor) y el verde el lado derecho (estribor) , una convención heredada de la navegación marítima y adoptada posteriormente por la aviación.

De esta manera, las luces rojas y verdes no son un elemento decorativo: constituyen un lenguaje visual internacional que mejora la seguridad y facilita la identificación de las aeronaves en cualquier parte del mundo.

Fuente: TN