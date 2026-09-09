Fraude millonario en cuentas judiciales: un exfiscal confesó que usó la plata para pagar deudas de juego

El exfiscal santafesino Mariano Ríos Artacho quedó este miércoles imputado con prisión preventiva por noventa días por decisión de la Justicia, tras confesar durante una audiencia que integró una banda que desvió durante al menos siete años unos 425 millones de pesos para solventar deudas del juego.

Al ratificar su voluntad de colaborar con la investigación y pedir perdón, la defensa argumentó que detrás de la maniobra existió un problema de ludopatía y rechazó la figura de asociación ilícita contra el ex fiscal, una figura que implica un agravamiento de la figura penal en caso de ser condenado.

La resolución fue dada a conocer por la jueza María Trinidad Chiabrera , tras un proceso judicial a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani .

“En estos siete años se transferían los fondos depositados a personas que no tenían ninguna vinculación con el hecho investigado”, explicó el fiscal Spelta .

Al término de la audiencia, los abogados defensores Ignacio Alfonso Garrone y Clara Vázquez señalaron que al declarar ante la magistrada, el imputado reconoció la maniobra, pidió perdón a su familia y adujo que su accionar estuvo motivado por un problema de aparente adicción al juego .

En principio, la justicia dictó la prisión preventiva para Ríos Artacho , y los otros integrantes de la maniobra de desvíos de fondos de cuentas judiciales Julio Héctor Mercado , Fabricio Emanuel Romero, Gustavo Cesaretti y el abogado penalista Emilio Barcacia .

En tanto, quedaron liberados Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola Batistic, Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri.

El fiscal Spelta explicó que las maniobras se hicieron durante un lapso de al menos siete años y el dinero se extraía mediante oficios firmados desde las cuentas judiciales del Banco Municipal , que correspondían a fianzas, reparaciones a víctimas o fondos secuestrados en diferentes procedimientos de investigación.

Precisó que, de un universo total de 148 cuentas , las primeras 48 analizadas arrojaron evidencias de al menos 12 hechos delictivos .

Además, indicó que la actualización de los fondos extraídos alcanza los 425 millones de pesos .

El pasado 2 de septiembre , la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional ordenó 15 allanamientos simultáneos en Rosario , Córdoba, Villa María, Oliva y Río Segundo.

Como resultado quedaron nueve personas detenidas (siete en Santa Fe y dos en Córdoba) y los agentes policiales incautaron documentación valiosa para la causa, dispositivos electrónicos y elementos probatorios vinculados a la investigación por presuntos actos de corrupción.

Según reveló la investigación, Ríos Artacho se valió de su función como fiscal de Criminalidad Económica de rosario para emitir y firmar oficios dirigidos al Banco Municipal con órdenes falsas para retirar dinero en efectivo o recibir transferencias.

Las irregularidades comenzaron a saltar a partir de una auditoría que se hizo en 2024 cuando la fiscal María Teresa Granato detectó movimientos injustificados.

Fuente: Clarín