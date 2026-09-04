Explotó un neumático a metros de un colegio, un grupo de alumnos se asustó y saltó desde un primer piso: hubo ocho heridos

Un neumático explotó esta mañana a pocos metros de la Escuela N°40 Mariano Moreno de Santa Fe y el estallido despertó el susto de un grupo de alumnos, que se tiró de un primer piso para escapar. Al menos ocho chicos resultaron heridos .

El episodio ocurrió cerca de las 7.10, cuando los estudiantes ingresaban al establecimiento en San Cristóbal. Se trata del mismo colegio en el que hace cinco meses un alumno mató a un compañero en un ataque a tiros.

El fuerte estruendo, provocado por la explosión del neumático de un camión que circulaba por la cercana Ruta Provincial 2, generó corridas y desesperación dentro del establecimiento.

En medio del temor, varios estudiantes reaccionaron de manera impulsiva y algunos saltaron desde el primer piso hacia un parasol. Ocho menores tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica.

Entre las lesiones constatadas en el hospital de San Cristóbal hubo una herida en la cabeza y dentro de la boca que requirió suturas, una fractura de muñeca y tabique, un traumatismo de tobillo y otro en la pierna y la pelvis.

Además, una adolescente de 17 años fue trasladada en ambulancia al Hospital Regional Jaime Ferré de Rafaela. Allí fue atendida por un traumatismo en el pecho y fracturas en cuatro costillas .

Según la última actualización, todos los estudiantes atendidos en San Cristóbal recibieron el alta médica, mientras que la adolescente derivada a Rafaela continuaba bajo atención médica.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity , explicó que la reacción de los alumnos estuvo vinculada con las secuelas que dejó el ataque ocurrido meses atrás en la institución. “Producto en gran medida de las secuelas que quedaron de lo que pasó en marzo , provocó que algunos chicos de quinto año se arrojaran del primer piso sobre un parasol”, señaló en diálogo con el medio local Aire de Santa Fe .

El funcionario también llevó tranquilidad sobre el estado de salud de los estudiantes. “Por suerte, hasta ahora no tenemos nada que sea de gravedad, pero le estamos haciendo seguimiento”, aseguró.

El episodio ocurrió cinco meses después de un ataque a tiros dentro de la misma escuela, en el que fue asesinado un estudiante. Desde entonces, los ruidos fuertes generan especial preocupación entre los alumnos.

De hecho, la explosión de un neumático de una bicicleta ya había provocado anteriormente una reacción de temor similar en el establecimiento.

Después de lo ocurrido este jueves, las autoridades educativas permitieron que las familias que lo desearan retiraran a sus hijos. Desde el gobierno de Santa Fe, en tanto, confirmaron que las clases continuarán con normalidad durante los turnos tarde y noche.

Goity reconoció que las consecuencias de aquel ataque todavía están presentes entre los estudiantes. “Esto no se va a resolver de un día para otro, hay algunas secuelas que quedan”, concluyó.

Fuente: TN