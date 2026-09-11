Estados Unidos conmemora los 25 años del 11-S con homenajes en Nueva York, Pensilvania y el Pentágono

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Estados Unidos conmemora este viernes el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con ceremonias y vigilias en los tres lugares donde ocurrieron los ataques: Nueva York, el Pentágono y Shanksville, Pensilvania.

La jornada comenzó durante la noche del jueves con el tradicional Tributo de Luz, que se extendió hasta la madrugada. Miles de drones reconstruyeron en el cielo la imagen de las Torres Gemelas del World Trade Center, como homenaje a las víctimas de los atentados.

Los homenajes en los lugares de los ataques

En Nueva York, la ceremonia principal comenzó a las 9.30, hora argentina, en la plaza del Memorial del 11-S, donde familiares y allegados leen los nombres de las víctimas. Este año, la ceremonia incluye siete minutos de silencio.

Además, por primera vez se incorporará un momento especial para recordar a las personas que estuvieron expuestas a las nubes de polvo tóxico provocadas por el derrumbe de las Torres Gemelas y que posteriormente murieron por cáncer u otras enfermedades.

En Shanksville, Pensilvania, se realiza una ceremonia en memoria de las 40 personas que murieron a bordo del vuelo 93 de United Airlines. El acto comenzó con una colocación de ofrendas florales y continúa con la lectura de los nombres de los pasajeros y miembros de la tripulación.

En Virginia también se desarrolla una ceremonia comunitaria en memoria de las víctimas.

Trump participa del homenaje en el Pentágono

El presidente Donald Trump participa este viernes de la ceremonia conmemorativa en el Monumento Nacional del Pentágono, donde se espera que pronuncie un discurso.

También está prevista la presencia del vicepresidente JD Vance en la ceremonia de Nueva York, mientras otros funcionarios de la administración participan de los actos en Pensilvania.

El 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por integrantes de Al Qaeda. Dos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, otro contra el Pentágono y el cuarto cayó en un campo de Pensilvania después de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control de la aeronave.

Los atentados dejaron cerca de 3.000 muertos y provocaron consecuencias políticas, militares y sociales que se extendieron durante décadas.

Un aniversario marcado por la memoria

A 25 años de los ataques, el 11-S continúa siendo recordado como uno de los acontecimientos que marcaron un antes y un después en la historia reciente de Estados Unidos.

Además de las víctimas directas de los atentados, las consecuencias alcanzaron a miles de personas que participaron de las tareas de rescate y estuvieron expuestas al polvo y los materiales tóxicos liberados tras el derrumbe de las Torres Gemelas.

El aniversario vuelve a poner el foco en esas víctimas y en el impacto que los atentados tuvieron sobre varias generaciones de estadounidenses.