“Es tiempo de acompañar”: el mensaje del club de los dos kayakistas desaparecidos en Santa Teresita tras una semana de búsqueda

Tras cumplirse una semana de búsqueda de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita , el club al que pertenecían les dedicó un emotivo mensaje donde expresaron que su memoria estará presente “en cada remada”.

Oscar Barbero (64) y Félix Mendieta (43) se metieron al mar el 21 de septiembre en la localidad balnearia, quedaron atrapados en el temporal y no lograron regresar a tierra .

El domingo, que se cumplieron seis días del intenso operativo de rescate, se redujeron las probabilidades de encontrarlos con vida. Ante esa situación, Guerreros Kayak Fishing publicó sus condolencias en las redes sociales.

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Asimismo, agradecieron a los rescatistas que participaron en los rastrillajes y a todas las personas que acompañaron con mensajes de apoyo:

“En nombre de Guerreros Kayak Fishing,

Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que brindaron su tiempo, compromiso, solidaridad y ayuda durante la búsqueda de nuestros compañeros Félix y Oscar.

Cada gesto de apoyo, cada colaboración y cada muestra de acompañamiento significaron muchísimo para todos nosotros y para sus seres queridos. Gracias de corazón por haber estado presentes.

En este momento tan doloroso, solo queremos pedir una cosa: respeto por sus familias. No es tiempo de juzgar, sino de acompañar, contener y honrar la memoria de nuestros amigos.

Y de ahora en más, cada Guerrero que entre al agua no entrará solo. Siempre sentiremos que vamos acompañados por amigos remando junto a nosotros.

El Viejo y Félix, gracias por esa hermosa amistad. Su huella quedará para siempre en cada remada.

Los dos hombres habían ingresado al mar en Santa Teresita durante una jornada de temporal. Después de pedir asistencia a Prefectura , una moto de agua llegó hasta el sector indicado, pero no los encontró .

Desde entonces, los prefectos llevan adelante el operativo para intentar determinar dónde estaban.

Al momento de empezar la búsqueda difundieron también las características de los dos kayaks utilizados: uno es un Karku de color verde y el otro, un Escualo de color turquesa.

Fuente: TN