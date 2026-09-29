El mensaje de Milei a los inversores antes de su viaje a París: “Son bienvenidos a venir y llenarse los bolsillos”

El presidente Javier Milei envió un mensaje a los inversores franceses en la antesala de su viaje a París, donde se reunirá con su par Emmanuel Macron y participará de la Argentina Week , que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, y les dijo que son “bienvenidos a llenarse los bolsillos en Argentina” .

En diálogo con el medio francés Le Point , el mandatario sostuvo: “ ¡Los inversionistas franceses son bienvenidos a venir a llenarse los bolsillos en Argentina! Sus ganancias crearán empleos y prosperidad para los argentinos”. Y bromeó: “Francia es uno de los mayores inversores en Argentina. Es una relación madura entre dos países hermanos… ¡aunque seamos mucho mejores en fútbol! -en referencia a la final del Mundial Qatar 2022-.

Durante la entrevista, publicada en la edición de septiembre de esa publicación -y que tiene dos partes-, Milei también se refirió a su vínculo con Macron, al que calificó de “excelente” y hasta lo consideró “un amigo”.

“Hizo contribuciones cruciales a la Argentina”, destacó durante la charla. Aprovechó también para ponderar el trabajo de la premier italiana Giorgia Meloni : “Junto a Meloni, desempeñó un papel fundamental para obtener los votos europeos en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto nos permitió implementar con éxito la ingeniería financiera necesaria para sanear el balance del Banco Central y salir del cepo. Le debo una inmensa gratitud ”.

Consultado sobre consejos que le daría al jefe de Estado francés en el uso de la motosierra, aclaró: “ Jamás se me ocurriría aconsejar a Macron ni a ningún otro jefe de Estado. ¡Sería una falta de respeto! Estos líderes fueron elegidos por su pueblo. Incluso para las elecciones presidenciales argentinas de 2027 o 2031, no aconsejaré a mi sucesor, porque las limitaciones cambian constantemente".

Antes de asistir al evento económico y empresarial en París , que tendrá como objetivo promover inversiones y conseguir financiación extranjera, el Presidente analizó el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, frente al cual Francia mantiene una postura crítica debido a la presión que, según sectores agrícolas franceses, podría generar sobre el campo y a los temores por una eventual competencia considerada desleal.

“Entiendo que un Estado quiera proteger un sector agrícola vital en caso de guerra, debido a la falta de seguridad en los mercados globales. Pero afirmar que el libre comercio conduce a la pobreza es un retroceso a la mentalidad de los hombres de las cavernas ”, sostuvo Milei en diálogo con el medio local.

También se pronunció respecto de posibles protestas de grupos de izquierda por su acto de presencia en el país y celebró: “ Si la izquierda francesa protesta contra mí, se lo agradezco: ¡es un honor! Que aquellos cuyas ideas fracasaron allá donde se han llevado al extremo, con desastres económicos, sociales y culturales que le costaron la vida a 150 millones de personas, protesten contra mí es un absoluto honor. Soy su antítesis".

Más adelante, el mandatario se detuvo en el rumbo económico de la Argentina y destacó: “Cuando llegamos, la deuda consolidada alcanzaba el 100% del PIB. Hoy está por debajo del 40%. Nuestro déficit era del 15% del PIB. Estamos en estricto equilibrio. ¡En 2027, será la primera vez en la historia del país que tendremos cuatro años consecutivos de presupuestos equilibrados sin incurrir en mora!“.

“¡Esto es puro y simple suicidio económico! Si quieren que su nación desaparezca, adopten ideas socialistas; no encontrarán nada más destructivo", sumó a continuación. Y volvió a hablar del declive europeo -había dicho ya que el continente se estaba “hundiendo-: “La tragedia de la Unión Europea reside en que sus líderes son socialistas de modales impecables. Socialistas corteses, pero cuyos proyectos encarnan el desprecio por la libertad”.

Sobre el final de la entrevista, el líder de La Libertad Avanza (LLA) defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Dijo que las acusaciones de la oposición, que asegura que la administración Milei busca entregar las reservas y minas de litio y gas a corporaciones multinacionales, son un “disparate absoluto”.

“Bajo el gobierno kirchnerista, las acciones de YPF cayeron a 3 dólares. ¡Hoy superan los 50! Nuestro balance energético pasó de un déficit de US$5.000 millones a un superávit de US$10.000 millones. Nuestras exportaciones superan los US$100.000 millones y alcanzarán entre 180.000 y 200.000 millones de dólares en 2031. No voy a perder el tiempo con idiotas que afirman que dos más dos es igual a 257.894 ″, acotó.

Y cerró: “¿Recuerdan a los hermanos Macana en Los autos locos, esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con mazas? Así es la oposición en Argentina”.

Fuente: La Nación