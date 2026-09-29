Milei participa de un homenaje a Cambiaso y lo distingue como “embajador Extraordinario y Plenipotenciario”

Tras nombrarlo por decreto “representante para la promoción internacional del deporte argentino” con carácter ad honorem, el presidente Javier Milei participa en el Palacio Libertad (ex CCK) de la declaración de Adolfo Cambiaso como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires.

Milei expresó en múltiples oportunidades su fanatismo por Cambiaso y ambos se encontraron varias veces. En el ambiente del polo suelen recordar que tanto el Presidente como su hermana, Karina Milei , iban a ver los partidos a Palermo y se ubicaban no en los asientos privilegiados que ocuparon las veces que participaron ya como parte del Ejecutivo, sino en la tribuna sobre Dorrego. Eran los tiempos de Milei economista. Al Presidente, aseguran, también le gustan los caballos.

Más allá de que el reconocimiento como “ciudadano ilustre” es porteño y oficia como la máxima distinción que otorga la Legislatura de la Ciudad -requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores-, el evento tomó matiz nacional por la presencia de la comitiva de la Rosada y por la decisión de Milei de entregarle en persona a Cambiaso el nombramiento como embajador Extraordinario y Plenipotenciario “en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su proyección internacional”, según informaron fuentes oficiales. Esto tras el decreto publicado hoy y firmado por el Presidente y por el canciller Pablo Quirno.

Aseguran en el Gobierno que ese es el motivo por el que el evento se hizo en el edificio que depende de la Secretaría de Cultura nacional.

Acompañan al Presidente en la cúpula del Palacio Libertad Karina Milei; Quirno; el ministro de Justicia, Juan Mahiques; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; el vocero Adrián Ravier; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; la legisladora porteña libertaria Pilar Ramírez; y la empresaria Bettina Bulgheroni, muy amiga de su hermana, y quien les hizo de anfitriona en las finales de polo cuando el Presidente y la secretaria general fueron a Palermo.

Antes del arranque del acto, el Palacio Libertad se encontraba cerrado para el público y rodeado de un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA).

La primera vez que Milei y Cambiaso se vieron en Balcarce 50 fue el 8 de noviembre de 2024. Esa vez, el polista le regaló al Presidente uno de sus cascos con los colores de la Argentina, que el Presidente usó en alguna oportunidad cuando fue a verlo a Palermo. Antes, ya le había mandado una camiseta de La Dolfina.

En funciones como mandatario, Milei fue a verlo a Cambiaso dos veces al Campo Argentino de Polo : en diciembre de 2024 y de 2025. El deportista y empresario, por su parte, estuvo otras dos veces más en la sede del Ejecutivo; en una se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Fuente: La Nación