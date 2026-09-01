Enzo Fernández se va al Manchester City por una cifra millonaria: Cuánto recibirá River

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Enzo Fernández dejará el Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Manchester City, en una operación que, según la información difundida, alcanzaría los 170 millones de dólares.

El acuerdo se habría cerrado sobre el final del mercado de pases y marcaría un nuevo capítulo en la carrera del mediocampista de la Selección Argentina, que continuará jugando en la Premier League.

La transferencia también tendrá impacto en Argentina, ya que River, club donde Fernández se formó, recibiría alrededor de 6 millones de dólares a través de los mecanismos de solidaridad y derechos de formación establecidos por FIFA.

Enzo Fernández deja Chelsea por una fortuna

Chelsea había realizado una enorme inversión para contratar al argentino luego de su destacada actuación en el Mundial de Qatar 2022. Después de más de tres temporadas en Stamford Bridge, el mediocampista afrontará ahora un nuevo desafío.

La operación con Manchester City estaría valuada en 125 millones de libras, equivalentes a unos 170 millones de dólares. De concretarse en esos términos, sería una de las transferencias más importantes del fútbol internacional.

El interés del City habría sido impulsado por Enzo Maresca, quien ya dirigió al argentino durante su etapa en Chelsea y buscaría convertirlo en una pieza fundamental de su nuevo proyecto.

River también festeja: cuánto dinero recibiría

Aunque River no participa directamente de la negociación entre los clubes ingleses, la institución de Núñez también se beneficiaría económicamente.

Como uno de los clubes formadores de Fernández, River tendría derecho a recibir una suma correspondiente a los mecanismos de solidaridad y derechos de formación contemplados por FIFA.

La cifra estimada ronda los 6 millones de dólares, lo que representaría un importante ingreso para el club argentino a partir de una transferencia realizada entre dos instituciones europeas.

De River a una carrera meteórica en Europa

Fernández comenzó su formación en River y tuvo un paso por Defensa y Justicia que resultó clave para su crecimiento futbolístico. Luego regresó al Millonario, se consolidó en Primera División y fue transferido al Benfica de Portugal.

Su rendimiento en Europa y, especialmente, su actuación con la Selección Argentina en Qatar 2022, donde se consagró campeón del mundo, provocaron un fuerte aumento de su cotización.

Chelsea apostó una cifra millonaria para incorporarlo y ahora Manchester City estaría dispuesto a realizar una inversión todavía mayor.

Un nuevo desafío para el campeón del mundo

A los 25 años, Fernández llegaría al Manchester City en plena madurez futbolística y con el objetivo de convertirse en una pieza importante de uno de los equipos más competitivos de Europa.

El mediocampista argentino tendrá por delante el desafío de luchar por títulos como la Premier League y la Champions League.

Si finalmente se confirma una operación cercana a los 170 millones de dólares, el pase representará un nuevo récord en la carrera de Fernández y también significará un ingreso millonario para River.