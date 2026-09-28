Entradera en Martínez: irrumpieron en la casa de un reconocido abogado, lo golpearon y huyeron con dinero y joyas

El reconocido abogado Guillermo Cabanellas y su esposa fueron víctimas de una violenta entradera este domingo en su casa de Martínez , partido bonaerense de San Isidro , donde un grupo de al menos cuatro delincuentes los redujo y atacó con fines de robo cuando descansaban en plena madrugada.

Los asaltantes golpearon al letrado de 76 años y luego huyeron con una importante suma de dinero y joyas valiosas en la camioneta de la mujer.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el hecho sucedió alrededor de las 4:30 en una casa ubicada sobre la calle Juan José Paso, entre avenida del Libertador y Balcarce, en la zona de Barrancas de San Isidro .

Luego de recibir un llamado al 911, personal del Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro se desplazó en un móvil hacia el lugar del hecho y entrevistó al damnificado. En medio de la desesperación, el abogado le relató a los efectivos que cuatro delincuentes, encapuchados y con guantes en sus manos, habían irrumpido en su casa por una de las ventanas de la parte trasera de la casa mientras dormía junto a su mujer.

Uno vez dentro de la vivienda, uno de los asaltantes se abalanzó sobre el dueño de casa y le asestó una trompada en el ojo izquierdo .

Ya con el matrimonio reducido, los delincuentes recorrieron el interior de la finca y se apoderaron de un total de 4.800 dólares -unos 7.5 millones de pesos- , los dos teléfonos celulares de las víctimas, ropa, carteras y las tarjetas de crédito que hallaron en sus billeteras, con las cuales llegaron a realizar transferencias bancarias.

Con el botín en sus manos, se subieron a la Jeep Renegade color negra de la esposa del abogado y huyeron.

Cabanellas es un abogado destacado, economista, profesor e investigador argentino, especializado en derecho empresario, defensa de la competencia y propiedad intelectual. Además, es profesor en la UBA y en la Universidad de San Andrés , y a lo largo de su carrera ya publicó más de 40 libros y 100 artículos en Argentina, Estados Unidos y distintos países europeos.

La causa recayó en UFI N° 1 de San Isidro, cuyas titulares, las fiscales Carolina Asprella y Cecilia Chaieb , trabajan para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y dar con los sospechosos.

Según pudo saber este medio, los investigadores ya cuentan con imágenes captadas por las cámaras de seguridad municipales instaladas en el cruce de las calles Juan José Pasó y Balcarce, a partir de las cuales se logró determinar que los sospechosos se movían a bordo de un Volkswagen Bora que, luego del asalto, pasó por la calle Paraná, en sentido a la Panamericana.

Fuente: Infobae