“Pity” Álvarez sigue internado: qué dice el informe sobre su salud y cómo podría participar de la audiencia desde el Tornú

Una situación poco habitual atravesó este lunes la audiencia número once del juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz : mientras el músico permanece internado en el Hospital Tornú, su defensa reclamó que pudiera participar de manera remota y se abrió la posibilidad de conectarlo desde el hospital .

Aunque es la tercera jornada consecutiva a la que el acusado no asiste de manera presencial, esta vez sus abogados se negaron a comenzar si el cantante no podía estar en la audiencia. “No puedo comenzar mi interrogatorio sin que mi asistido esté presente” , planteó Javier Baños ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

En ese contexto, se abrió un intercambio en el que se barajaron distintas alternativas para concretar la conexión. Una de ellas fue que la hermana del músico, Silvina, le acercara un teléfono al hospital; otra, que uno de sus abogados llevara una computadora para que pudiera seguir la audiencia.

Finalmente, se dispuso un cuarto intermedio de una hora para intentar establecer la conexión con el músico y permitir que participe de la audiencia desde el hospital.

La discusión se produjo después de que la defensa volviera a solicitar la suspensión del debate por el estado de salud de Álvarez. Para respaldar su planteo, los abogados presentaron documentación sobre las evaluaciones realizadas durante los últimos días por la obra social del músico.

Entre esos documentos, a los que accedió Infobae , se encuentra un informe de la Clínica Dharma fechado el 24 de septiembre , elaborado mientras el músico ya permanecía internado en el Tornú.

¿Qué dice el informe sobre su estado? Al momento de ser evaluado, Álvarez presentaba “tendencia al sueño” . Los profesionales señalaron que estaba tranquilo y en regular estado general, pero que no logró sostener una atención completa . Respondió su nombre, aunque se encontraba desorientado en tiempo y espacio.

El documento consigna además alteraciones del afecto y de la voluntad, “deterioro de sus funciones psíquicas superiores” , pensamiento enlentecido y contenido pobre. También señala que “su juicio crítico de realidad se encuentra suspendido” .

Sin embargo, el informe no presenta aquella evaluación como definitiva. Los profesionales recomendaron continuar con los estudios y tratamientos hasta alcanzar la estabilización clínica y, posteriormente, realizar una nueva evaluación de Salud Mental para definir el dispositivo de tratamiento . El pronóstico quedó establecido como “sujeto a evolución” .

Precisamente, la evolución posterior es uno de los puntos centrales de la discusión actual . El informe de Dharma describe cómo se encontraba Álvarez el 24 de septiembre, mientras que su situación clínica cambió durante los días siguientes. Al menos eso planteó la fiscalía en base a informes solicitados al hospital.

Según pudo saber Infobae de fuentes de la cartera sanitaria porteña, actualmente el músico se encuentra clínicamente estable y permanece en una unidad de terapia intermedia. Su continuidad allí obedece a que todavía no pudo concretarse una derivación a través de SADAIC, su cobertura médica , y a que Salud Mental aún debe definir el alta.

“Clínicamente está bien, pero no en términos de Salud Mental” , explicaron a este medio. Según las mismas fuentes, desde el punto de vista físico Álvarez podría utilizar un teléfono o una computadora , aunque aclararon desconocer las condiciones judiciales necesarias para que pueda participar de esa manera del debate.

Mientras se intenta resolver cómo continuará su tratamiento, su internación comenzó a tener una consecuencia directa sobre el desarrollo del juicio: por primera vez, se concretaría la posibilidad de que “Pity” siga una audiencia de manera remota.

Fuente: Infobae