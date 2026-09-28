Conmoción en General Belgrano: se peleó a la salida del boliche, le pegaron en el rostro y ahora lucha por su vida

Rodrigo Gómez , un joven de 24 años que este domingo había salido a bailar con un amigo en General Belgrano , localidad ubicada a unos 100 kilómetros de Dolores, provincia de Buenos Aires, pelea por su vida luego de haber recibido una salvaje agresión a la salida del boliche. El hecho ocurrió casi en simultáneo al trágico piedrazo que recibió Tomás Ezequiel Rojas , un joven de 22 años que murió tras recibir una pedrada en la cabeza durante un enfrentamiento entre dos grupos en Ezeiza.

En medio de una pelea con otro grupo de jóvenes, la víctima recibió un golpe de puño en el rostro, cayó desplomado y golpeó la parte trasera de su cabeza contra la vereda. Producto del golpe, Rodrigo permanece internado en terapia intensiva y corre riesgo de vida.

“ No me lo mataron de suerte. Es de no creer que estas bestias hagan esto ”, lamentó este lunes durante una entrevista televisiva, Oscar, padre de la víctima, luego de que detuvieran al presunto autor.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió alrededor de las 6 de la madrugada en las inmediaciones del boliche “Mi Tía Sofía”, ubicado sobre la calle Rodríguez Peña, entre Guido y Larrea, en el centro de la citada ciudad bonaerense.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, Rodrigo se vio involucrado en una disputa con otro grupo de jóvenes, cuyo uno de sus integrantes le propinó una trompada en la cara.

El video que encabeza esta nota muestra el momento exacto en que el atacante, vestido con remera y zapatillas blancas, y pantalón beige, golpeó a Rodrigo a pesar de la presencia de efectivos policiales en el lugar del hecho.

Rodrigo no alcanzó a defenderse de la agresión y cayó desplomado, golpeó la región posterior de su cabeza contra la vereda y quedó inmóvil.

La víctima fue asistida por una ambulancia y trasladada inicialmente al hospital local. Luego fue derivada a la Unidad de Pronta Atención de Lezama para estudios y, posteriormente, al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas , donde permanece internado en estado crítico.

La intervención policial comenzó a partir de un llamado anónimo al 101. Así, el comisario de General Belgrano dispuso el envío de dos móviles, que llegaron al lugar mientras continuaban los incidentes, de acuerdo con las imágenes que circulan públicamente.

Los efectivos asistieron a la persona herida, separaron a quienes participaban de la pelea e identificaron a quien habría dado el golpe. Con esos elementos y el análisis de las grabaciones, el fiscal titular de la UFI N° 10 de Chascomús, Jonatan Roberts , ordenó la aprehensión del sospechoso. La causa, hasta el momento, fue caratulada por el delito de lesiones graves .

Si bien Rodrigo este domingo exhibió una leve mejoría, todavía su cuadro es sumamente delicado. “ El último parte médico indica que está complicado. Hay que esperar las próximas 48 horas. Tiene un derrame en la cabeza y una fractura detrás del oído, lo que hace que sangre”, explicó Oscar, su padre, en diálogo con el canal de noticias TN .

Consultado por las circunstancias en las que fue agredido Rodrigo, su progenitor contó que el amigo con quien había asistido al boliche le precisó que todo comenzó cuando ambos todavía se encontraban dentro del local.

“Ellos iban saliendo por el pasillo del boliche y estas bestias le pegaron al amigo. Los patovicas sacaron a mi hijo, sabiendo que estaban los que golpearon al amigo ahí en la vereda. Se quieren sacar el problema de encima y no les importa que maten ahí en la vereda. Se quieren lavar las manos”, aseguró.

Durante la revisión de las cámaras del centro de monitoreo municipal, las autoridades advirtieron que en el enfrentamiento participó un integrante de la comisaría local. El efectivo se encontraba vestido de civil, franco de servicio y había asistido al boliche como cliente.

De acuerdo con las imágenes examinadas, el policía habría golpeado una vez a la víctima antes de la agresión que motivó la causa penal . Por esta situación, durante la tarde del mismo 27 de septiembre se iniciaron actuaciones administrativas en su contra.

La Auditoría General de Asuntos Internos dispuso la desafectación del efectivo. En las actuaciones intervienen la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal, la Estación de Policía de Seguridad Comunal de General Belgrano y la Ayudantía Fiscal local.

Fuente: Infobae