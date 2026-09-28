Arrancan las indagatorias a los acusados por el Vacunatorio VIP del gobierno de Alberto Fernández

Este viernes comenzarán a declarar ante la jueza María Eugenia Capuchetti las personas convocadas a indagatoria por el caso del Vacunatorio VIP durante la pandemia de coronavirus. Entre ellas figuran el expresidente Eduardo Duhalde, el diputado cristinista Eduardo Valdés, el excanciller Jorge Taiana y el periodista K Horacio Verbitsky. El fiscal Eduardo Taiano impulsó las citaciones.

También están en la lista el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto, el empresario Florencio Aldrey, el publicista y dirigente peronista Jorge “Topo” Devoto y Patricia Alsua, esposa del exfuncionario Carlos Zannini, entre otros.

Las indagatorias comenzarán el 2 de octubre y se extenderán hasta el 9 de diciembre en los tribunales de Comodoro Py . Algunos de los convocados solicitaron declarar por Zoom para evitar el contacto con los periodistas en los tribunales.

Taiano los acusó de participar en el delito de peculado, que comprende el desvío de bienes bajo la administración de un funcionario público. Según el fiscal, quienes recibieron las dosis sabían que no integraban los grupos habilitados para vacunarse en ese momento por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“Los vacunados contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos, al aceptar y recibir vacunas contra el COVID-19, pese a conocer que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas. Mediante sus intervenciones, participaron en la disposición indebida de un recurso escaso, favoreciendo el agotamiento de las dosis disponibles y privando el acceso de las personas que, conforme a los criterios de prioridad vigentes, tenían un derecho preferente a su recepción”, sostuvo el fiscal al pedir las indagatorias.

El caso del Vacunatorio VIP se conoció a partir de una investigación de Clarín que reveló que en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas se vacunaba de manera reservada a personas que entonces no estaban contempladas entre los grupos prioritarios.

La primera citada es Lucía Antolini, el 2 de octubre. Luego deberán presentarse Irene Ibón López, el 5; Néstor Eduardo Mandraccio, el 7; y Adriana Mónica Avella, el 9.

Las audiencias seguirán con Rito Ramírez, el 14 de octubre; Horacio Alejandro Cortez, el 16; María Felisa Mango, el 19; Marcelo Jorge Duhalde, el 21; y Celina María Isabel Vega, el 23.

Para el 26 de octubre fue citado Claudio Daniel Pardo y, para el 28, María Alejandra Cottini. En noviembre declararán Camilo Martelletti, el día 2; Inés del Carmen Páez Dalessandro, el 4; y Graciela Margarita Miranda, el 6.

Después será el turno de María de los Ángeles Domínguez, el 9 de noviembre; Patricia Alsua, el 11; Esteban Collazo, el 13; Filomena Marta Burgos, el 16; y Jorge Héctor Devoto, el 18.

Hugo Curto deberá presentarse el 20 de noviembre. El 25 fueron citados Seza Manukian y Horacio Verbitsky . Tres integrantes de la familia Noya Aldrey declararán el 27: Lourdes, Matilde y Dolores.

Para el 30 de noviembre están convocados Félix Eulogio Guille y Florencio Aldrey. El 2 de diciembre deberán declarar Eduardo Valdés y Jorge Taiana; el 4, Eduardo Duhalde y Hilda González de Duhalde. Las últimas audiencias de la lista están previstas para el 9 de diciembre, con Juliana Duhalde y María Eva Duhalde.

Fuente: Clarín