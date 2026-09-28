Con dudas sobre las explicaciones de Adorni, el fiscal pidió abrir sus billeteras cripto para peritarlas

Ante las 78 páginas de la justificación patrimonial presentadas por Manuel Adorni ante la justicia federal, el fiscal Gerardo Pollicita pidió una nueva tanda de medidas de prueba para clarificar algunos puntos de los que fueron planteados por el ex jefe de Gabinete.

La fiscalía analizó las explicaciones del ex integrante del gobierno de Javier Milei en el marco del requerimiento de justificación. Una de las medidas centrales es la apertura de sus billeteras cripto.

“La evolución patrimonial encuentra sustento razonable”, sostiene el escrito donde Manuel Adorni sobre sí mismo, en el que da cuenta de ahorros por casi 600.000 dólares por la venta de criptomonedas en 2017 y 2018.

Los argumentos brindados por el ex funcionario libertario no conformaron al fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que le costó a Adorni su cargo en el Gobierno Nacional.

El representante del Ministerio Público Fiscal estableció que en el período investigado la familia Adorni sumó recursos lícitos por 229.752.283,20 pesos y afrontó gastos -por ejemplo seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito- por 272.820.832,20 pesos, por lo que la diferencia sin explicar es de 43.068.549 pesos.

A esos planteos, la fiscalía sumó las sospechas sobre las criptomonedas que -durante años- Adorni no declaró ante el fisco e incluso estando en la función pública. Las explicaciones brindadas, no alcanzaron.

Entre las medidas impulsadas por la fiscalía, se encuentra un peritaje técnico-criptográfico sobre las billeteras de Bitcoin.

Adorni declaró la posesión de 591.544,61 dólares derivados de la venta de bitcoins (operados entre 2014 y 2018). Ahora el fiscal propuso un procedimiento judicial formal para constatar la titularidad de las ocho direcciones criptográficas presentadas.

Las transacciones declaradas por Adorni “demostrarían el origen de los USD 565.000 en efectivo en el país incluidos en la Declaración Jurada Inicial 2023 (Rectificativa 1) consignados bajo el rubro de “venta de activos”, indica el escrito de la fiscalía.

Pollicita posó la lupa sobre la tenencia de criptomonedas con las Adorni buscó justificar la posesión de dólares aplicados a viajes al exterior, a la compra de propiedades como a las refacciones realizadas en la casa del country Indio Cua, todos en dólares cash, por cifras muy altas.

En el requerimiento de justificación se había pedido que se explique la “operatoria con criptoactivos, que comprende el capital informado por el exfuncionario, ante una billetera virtual al validar su identidad y no exteriorizado en sus Declaraciones Juradas ante la Oficina Anticorrupción; el origen y destino de los criptoactivos incorporados en la Declaración Rectificativa del ejercicio 2023; y su vinculación con el circuito de billeteras que la SIFRAI–DAFI relacionó con las cuentas del requerido".

¿Qué dijo Adorni? Las sumas vinculadas a la operatoria con criptoactivos, que son 269.550,36 dólares durante el período investigado. “Quien pretende ocultar un enriquecimiento no publica sus direcciones de criptoactivos ante decenas de miles de seguidores”, dijo la defensa.

El abogado detalló la tenencia de criptomonedas y su liquidación. En la página 30 del informe es donde se asegura que Adorni consiguió 591.544,61 dólares por la venta de estos activos entre 2017 y 2018, antes de ser funcionario público.

Según argumentó, la acusación “no contaba con estas direcciones al momento de formular el requerimiento -razón por la que deviene lógico que el mismo no pudiera contradecir dicha información- pero corresponde señalar que las inversiones en Bitcoin -claramente anteriores al ingreso de mi asistido a la función pública- permiten descartar la existencia de enriquecimiento ilícito y explicar, acabadamente, cómo hizo frente a cada una de las operaciones cuya justificación fuera requerida”.

En consecuencia, y a los fines de “constatar la explicación brindada por el imputado en el requerimiento de justificación patrimonial”, se pidió convocar al abogado defensor, Matías Ledesma, para que “asista, acompañado del perito de parte, a la sede de esta Fiscalía, muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración —como ser Sparrow o Electrum—y consigne en la función “Sign” o “Verify Message”, en cada una de estas direcciones de bitcoin, un mensaje que será proporcionado por esta parte en el mismo acto”.

Luego, mediante la intervención de personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina, se realizar una “verificación criptográfica mediante una herramienta compatible donde se cargarán las direcciones correspondientes, el mensaje proporcionado y la firma obtenida por la defensa a partir del procedimiento anterior, dejándose debida constancia del resultado obtenido para cada una de las ocho direcciones de bitcoin”.

Dado que la defensa atribuyó el capital utilizado desde 2014 a un ahorro previo del matrimonio, el fiscal solicitó información retroactiva desde que ambos cumplieron la mayoría de edad (28 de febrero de 1998 para Adorni y 10 de octubre de 2000 para Angeletti) hasta el 31 de diciembre de 2011, el fiscal Pollicita solicitó que se confeccione una evolución patrimonial al respecto.

Requirió a la ANSES la historia laboral completa, aportes registrados, empleadores, remuneraciones, altas y bajas en el SIPA y actividad como autónomos o monotributistas. También a los Registros de la Propiedad Inmueble (CABA y Provincia de Buenos Aires), que realicen informes sobre la totalidad de los inmuebles registrados a su nombre, fechas de compra/venta, escrituras y gravámenes pagados.

Medidas similares se cursaron a la Inspección General de Justicia y Personas Jurídicas de Provincia de Buenos Aires: se les solicitó una informe de participación en sociedades, asociaciones fundaciones como socios, accionistas, directivos o apoderados.

Así lo fundamentó el fiscal Pollicita: “Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, a fin de corroborar la justificación brindada, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti desde el inicio de su vida económica activa, es decir, desde que alcanzaron la mayoría de edad”.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín