Máximo Kirchner afirmó que Cristina Kirchner “tiene voluntad” de ser candidata a presidenta en 2027

Máximo Kirchner volvió a dar claras señales sobre una eventual candidatura presidencial de Cristina Kirchner para las elecciones de 2027, a pesar de que la exmandataria está inhabilitada para ejercer cargos públicos por la condena en la causa Vialidad.

“Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas , que entienden que ella puede ser nuevamente”, afirmó en diálogo con el stream del sitio Infobae.

La defensa de la exvicepresidenta con sus abogados Rafael Valim y Javier Borrego presentaron "nuevas pruebas" incorporadas a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, aunque la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya ratificó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos .

“Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal”, expresó el diputado nacional en referencia a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y agregó: “ Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad” .

Las declaraciones del diputado nacional se producen en medio de la fuerte interna en el peronismo y la disputa con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien ya manifestó durante un acto su intención de ser candidato a presidente .

El líder de La Cámpora también se refirió a algunas de las diferencias con el mandatario bonaerense, como el enfrentamiento por la presidencia del Partido Justicialista: “Yo entiendo que Cristina tiene que ser la presidenta del PJ a nivel nacional, y él no”, sentenció.

Sin embargo, precisó que los desacuerdos los expresa "de forma constructiva" en una mesa de debate político, y recordó que su agrupación respaldó la postulación como gobernador de Kicillof en 2019 y 2023, acompañando el criterio de Cristina Kirchner aunque él consideraba que podría implementarse diferente.

Máximo, además, sostuvo que no contribuye al sistema democrático la inhabilitación de la ex mandataria, debido a que también impide a los ciudadanos poder elegirla.

El legislador justicialista también cuestionó duramente al Gobierno del presidente Javier Milei, aunque le elogió haber canalizado la frustración de la sociedad con la gestión del Frente de Todos.

“Si el presidente hablaba de la casta, bueno, la única que está presa es ella y la casta sigue”, agregó durante un extenso reportaje.

Fuente: Clarín