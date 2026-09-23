En un clima tenso con el Reino Unido, Javier Milei da su discurso en la ONU para reforzar el reclamo por las Malvinas

NUEVA YORK.- En un clima de máxima expectativa ante la tensión in crescendo con el Reino Unido por el diferendo por Malvinas , el presidente Javier Milei dará en la mañana de este miércoles un esperado discurso ante la Asamblea General de la ONU , en el que reforzará el reclamo por la soberanía sobre las islas.

La presentación del Presidente a las 10.45 (hora local, 11.45 en la Argentina), el plato fuerte de su viaje a Nueva York , se producirá un día después de que el primer ministro británico, Andy Burnham , advirtiera en su discurso en el mismo atril que el Reino Unido estará “firme contra cualquier amenaza al orden de la ley” , en un pasaje en el que habló de las islas.

Los dichos del premier, quien el martes dialogó sobre Malvinas con el presidente Donald Trump en una reunión bilateral al margen de la Asamblea, desataron la réplica de la Argentina, con una exposición de casi tres minutos que llevó a cabo por la noche el canciller Pablo Quirno .

El jefe del Palacio San Martín, acompañado por el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi , reiteró la “plena disposición” de la Argentina a “reanudar negociaciones bilaterales” y afirmó que el “Reino Unido ocupa ilegalmente” las islas.

Después de muchos años, un Primer Ministro británico hizo mención a las Islas Malvinas en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hecho que refleja que las medidas tomadas por el Gobierno del Presidente Javier Milei pusieron a la Cuestión Malvinas en la… pic.twitter.com/7txbaVBikf

En un diálogo anoche con periodistas de medios argentinos, entre ellos LA NACION , Quirno evitó dar detalles de los ejes del discurso, que el Presidente trabajó junto a su asesor Santiago Caputo . “No vamos a spoilear lo que dirá Milei. Esperemos al miércoles, uno se prepara para estos momentos ”, dijo.

Se descuenta que el líder libertario, que se presentará por tercera vez en la Asamblea General, reforzará el reclamo de soberanía sobre las islas, en línea con las medidas anunciadas en la cadena nacional de este mes.

Milei está octavo en la lista de oradores de este miércoles, precedido por el presidente checo, Petr Pavel , y seguido por el mandatario estonio, Alar Karis .

Al ser consultado sobre si el discurso de Milei podría sufrir modificaciones por las declaraciones de Burnham del martes, Quirno fue tajante. “No, ya hicimos la réplica nosotros” , señaló.

El canciller también eludió una consulta sobre si Malvinas fue uno de los temas en el diálogo que el martes mantuvieron Milei y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio , influyente funcionario de la administración Trump.

Descartó además que, tras esa reunión, que se produjo en el hotel Lotte donde Trump dio una recepción para los líderes que participan de la Asamblea, pueda surgir una convocatoria de la Casa Blanca al Reino Unido y a la Argentina para una mesa de negociación. “No está planteado” , expresó Quirno, que añadió por su parte que el Gobierno no pedirá una reunión con el gobierno norteamericano por el tema Malvinas.

En medio de las renovadas tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido en su litigio por las Malvinas, la figura de Trump cobró protagonismo central en el diferendo luego de que el presidente generara un temblor diplomático al sugerir en la Casa Blanca -por primera vez- que podría “revisar” la posición norteamericana de neutralidad sobre la soberanía de las islas y hasta se ofreciera como eventual mediador entre ambos países .

Trump ha utilizado sus expresiones sobre las Malvinas -ampliamente celebradas por la administración libertaria- como herramienta de presión a Londres para que incremente su gasto militar en la OTAN al nivel que exige Washington y por la falta de apoyo británico en la guerra en Medio Oriente.

Entre los temas que Trump y Burnham trataron en la reunión del martes, el premier mencionó las guerras en Ucrania y en Irán, cuestiones comerciales, y agregó: “Mencionamos a las Falklands [como los británicos llaman a las Malvinas]”.

“Tuvo la gentileza de escucharnos sobre estos temas” , le dijo a Trump, frente a periodistas.

En el marco de las escalada en la tensión entre la Argentina y el Reino Unido, la administración Milei presentó este martes una nota formal de protesta en la embajada británica luego de que el gobierno de las islas Malvinas decidiera, con aprobación de la gestión británica, extender las licencias petroleras offshore por cinco años .

En un comunicado, la Cancillería calificó la medida como un “acto ilícito” y advirtió que las empresas que continúen con la explotación petrolera en la plataforma continental argentina sufrirán las sanciones correspondientes.

Además, el jueves pasado el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas para que empiece a ser tratado en las respectivas comisiones. El texto tiene como objetivo endurecer las penas a quienes explotan los recursos naturales en el entorno de las Malvinas de forma ilegítima y “dotar al Estado de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

Por otra parte, Milei , que ha mantenido una postura muy crítica hacia la ONU en sus anteriores discursos, seguramente volverá a hacer hincapié en el rol del organismo multilateral en la escena global.

Por la tarde del miércoles, Milei -que cumple su visita número 18 a Estados Unidos desde que es mandatario- disertará en la conferencia “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad , con el acompañamiento del International Republican Institute (IRI) , una organización conservadora con sede en Washington que promueve la democracia y libertad.

Esa exposición será en la sede central del Citibank en Manhattan, y el Presidente aprovechará para exponer la marcha del plan económico del Gobierno.

Más tarde participará de una mesa a puertas cerradas en la sede del Americas Society/Consejo de las Américas , junto a su presidenta, Susan Segal , y entre 12 y 15 empresarios .

En tanto, al día siguiente Milei se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , uno de sus principales aliados internacionales junto con Trump. El año pasado ambos líderes se encontraron al margen de la Asamblea de la ONU. Luego, el Presidente participará de una reunión de líderes de América Latina con el premier.

En medio del malestar de Israel con el Reino Unido de las últimas semanas a raíz de un paquete de sanciones y medidas comerciales impulsadas por Londres contra los asentamientos israelíes en Cisjordania, el hijo mayor del premier, Yair Netanyahu , reiteró en redes sociales que “las Islas Malvinas pertenecen a la Argentina” .

El jueves, cerca del mediodía, el Presidente disertará por media hora en The Economic Club of New York , una institución fundada en 1907 que reúne a referentes empresariales, financieros y económicos de la principal metrópoli de Estados Unidos.

Está previsto que por la noche del jueves la comitiva presidencial emprenda el regreso hacia la Argentina, donde aterrizará a las 8.30 del viernes.

Fuente: La Nación