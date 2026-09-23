Aníbal Lotocki declara en el juicio por la muerte de Cristian Zárate y responderá preguntas de todas las partes

Aníbal Lotocki declara este miércoles en el juicio que se lleva adelante por la muerte de Cristian Zárate, el paciente que murió en abril de 2021 después de someterse a una operación en el Centro Médico Conde (CEMECO), en Caballito. Según confirmó a TN su abogado, Claudio Lifschitz, el médico responderá preguntas de todas las partes durante la audiencia.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 y tiene como acusados, además de Lotocki, a otros tres médicos y a la directora del centro médico. La audiencia está prevista para comenzar alrededor de las 10:30.

La declaración de Lotocki fue solicitada por su propia defensa hacia el final de la audiencia de la semana pasada. En ese momento, sus abogados informaron al tribunal que el médico quería declarar sobre aspectos vinculados con lo ocurrido con Zárate.

La indagatoria se produce después de que cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación declararan sobre las condiciones en las que encontraron CEMECO durante una inspección realizada el 4 de mayo de 2021. Los profesionales señalaron, entre otras irregularidades, que el centro no estaba habilitado para internaciones y que no contaba con autorización para realizar cirugías mayores.

También informaron que encontraron medicamentos vencidos, fentanilo y propofol sin los registros correspondientes y ampollas de propofol almacenadas en una heladera junto a alimentos, de acuerdo a lo que informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Zárate tenía 50 años cuando el 15 de abril de 2021 llegó a CEMECO para someterse a una operación que incluía una dermolipectomía con técnica “tulua” y una liposucción.

Después de la cirugía, el paciente fue trasladado a una habitación. Una enfermera detectó una anomalía en el drenaje y se lo comunicó a Lotocki, quien dispuso que Zárate regresara al quirófano.

Al día siguiente, tras pasar la noche con dolores y sin poder dormir, el paciente se descompensó. Fue intubado y el personal de CEMECO llamó a una empresa de emergencias. Cuando llegó la ambulancia, los médicos advirtieron la gravedad del cuadro y solicitaron una segunda unidad. Zárate sufrió un paro cardíaco y murió luego de los intentos de reanimación.

Por este hecho, Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual . También están imputados los médicos Daniel Enrique Zambrano García, Santiago Luis Olguín y Polansky Peláez Hoyos, además de Andrea Isabel Torelli, directora del centro médico.

Una vez que termine esta etapa del debate, está previsto que comiencen los testimonios de las cinco mujeres que denunciaron a Lotocki por las lesiones gravísimas que, según sus denuncias, sufrieron después de distintas operaciones.

Fuente: TN