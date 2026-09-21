El Vaticano confirmó la agenda de León XIV en la Argentina: día por día, los lugares que visitará el Papa

El Vaticano confirmó este lunes la agenda de actividades y lugares que visitará León XIV en su visita a la Argentina. El Papa llegará a la Ciudad de Buenos Aires el próximo domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay y se quedará en el país hasta el día 11, cuando parta hacia Perú para finalizar allí su gira latinoamericana.

La hoja de ruta del sucesor de Pedro se conoció luego de que una delegación de la Santa Sede visitó el país semanas atrás para recorrer los lugares que visitará el Papa, así como mantener reuniones con autoridades del Gobierno para ajustar cuestiones de seguridad del pontífice. El operativo será coordinado por el gobierno nacional, los provinciales y los municipales de cada lugar por el que pasará León XIV.

Además de actividades vinculadas a su misión pastoral, la visita de Robert Prevost tendrá por momentos una agenda de corte diplomático. El Papa, además de liderar a miles de millones de católicos de todo el mundo, es el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, por lo que su viaje a la Argentina está considerado como el de un presidente que llega a un país en visita oficial.

Durante su estadía en Argentina el papa se alojará en la sede de la Nunciatura Apostólica, en el barrio de Recoleta.

En tanto, El canciller Pablo Quirno y la Oficina del Presidente Javier Milei publicaron mensajes en redes sociales celebrando el anuncio oficial del programa de la Visita Apostólica de Su Santidad.

"El Gobierno Nacional agradece especialmente a Su Santidad por haber decidido visitar nuestro país y a la Santa Sede, Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el diálogo y el trabajo conjunto desarrollado durantes estos meses", expresaron a través de la cuenta oficial de X.

-16:30 . Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”.

-17:00 . Visita al "Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

-17:20 . Ceremonia de Bienvenida en la Casa Rosada.

-17:50 . Visita al Presidente de la República, Javier Milei.

-18:30 . Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

-09:15 . Visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Saludo del Santo Padre.

-11:30 . Santa Misa en el Monumento a los Españoles. Homilía del Santo Padre.

-16:10 . Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Discurso del Santo Padre.

-17:30 . Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Discurso del Santo Padre.

-18:45 . Celebración de las vísperas con el Episcopado argentino y los eqipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del Santo Padre.

- 19:45 . Cena con los obispos en el Arzobispado

-07:30 . Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba.

-09:00 . Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

-10:00 . Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre.

-15:15 . Encuentro con los obispos, los sacerdotres, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre.

-16:55 . Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

-18:10 . Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”.

-20:15 . Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles”. Discurso del Santo Padre.

-08:00 . Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Saludo del Santo Padre.

-10:00 . Santa Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Homilía del Santo Padre.

-13:30 . Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini”.

-14:00 . Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Lima.

Fuente: Clarín