El mensaje de la mamá a los motochorros que asesinaron a su hijo en José C. Paz: “Los perdono”

Familiares y amigos despidieron a Elías, el joven de 23 años asesinado durante un robo en José C. Paz . En medio del dolor por la pérdida, su mamá, Analía, habló con la prensa y dejó un mensaje dirigido a los responsables del crimen: “Yo los perdono”.

El velatorio se realizó durante el mediodía y luego sus seres queridos acompañaron el traslado de sus restos hasta el cementerio local. Con carteles en los que pedían justicia, le dieron el último adiós mientras continúa la búsqueda de los dos delincuentes que participaron del asalto.

Conmocionada por el crimen, Analía recordó a su hijo por la forma en la que se relacionaba con quienes lo rodeaban y destacó que las personas que lo conocieron tienen el mismo recuerdo de él. “Lo que él fue haciendo fue bueno. Vos hablás con los amigos, con los vecinos, con cualquiera, siempre te van a hablar bien de él. Eso habla por sí solo”, expresó.

La mujer también describió a Elías como un joven amable y compañero, que tenía proyectos y buscaba progresar. “Él era así, tenía ambiciones porque quería progresar todo el tiempo”, contó.

La madre explicó que ahora deberá atravesar el proceso de aprender a vivir sin su hijo. “Tengo que aprender a vivir sin él, es el proceso difícil”, expresó aun en shock.

“ Lo mejor que nos pasó es haberlo tenido 23 años . El pedido de justicia ahora es por los que vienen, por los que están”, sostuvo.

Elías regresaba a su casa en moto después de haber ido al gimnasio cuando fue interceptado por dos delincuentes que circulaban en otro vehículo y simulaban ser repartidores de Pedidos Ya .

El ataque ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 21.30, en el cruce de Polonia y Piñero, en José C. Paz. Según quedó registrado por una cámara de seguridad, los asaltantes lo amenazaron con un arma para que entregara la moto.

Elías intentó escapar y aceleró, pero uno de los delincuentes le disparó por la espalda . El balazo ingresó por la espalda y provocó que perdiera el control de la moto y cayera sobre la vereda.

Los ladrones se acercaron nuevamente cuando estaba en el piso y se llevaron el vehículo. Hasta el momento, la moto no fue recuperada.

Según pudo saber Mediodía Noticias, Elías era muy religioso y, después de recibir el disparo, alcanzó a decir “disculpame, Señor” .

El joven permaneció alrededor de 15 minutos en el lugar hasta que llegó una ambulancia que lo trasladó de urgencia al Hospital Mercante. Murió como consecuencia de las heridas.

Los dos delincuentes que participaron del robo permanecen prófugos . Los investigadores analizan las imágenes del ataque y otras cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la fuga y determinar hacia dónde escaparon después de robar la moto.

El crimen también generó preocupación entre los repartidores de la zona, que se acercaron para acompañar a la familia y reclamar justicia. Los trabajadores contaron que se mantienen comunicados mediante grupos de WhatsApp para advertirse sobre robos y movimientos sospechosos.

Además, señalaron que los delincuentes utilizan mochilas de Pedidos Ya para hacerse pasar por trabajadores. Según explicaron, esos elementos pueden conseguirse fácilmente a través de redes sociales o incluso ser prestados por otras personas.

Fuente: TN