El hombre que amenazó a Homero Pettinato en la puerta de su trabajo es un fan de su ex, “La Reini”: la denuncia del conductor

Luego del tenso episodio que relató este lunes en vivo , Homero Pettinato presentó una denuncia ante la Policía de la Ciudad contra el hombre al que acusó de amenazarlo de muerte y de haberse presentado frente al canal de streaming donde trabaja.

El denunciado es conocido en las redes sociales como “Hernán Bloquero” y, según contó el conductor, es fan de su ex pareja, Sofía “La Reini” Gonet . En su cuenta de Instagram, el hombre exhibe varios tatuajes dedicados a la influencer, entre ellos sus ojos, su rostro, su nombre y apellido y hasta su fecha de nacimiento.

El episodio que precipitó la denuncia ocurrió este lunes en la sede de Olga , en el barrio porteño de Palermo. Mientras estaba al aire, Pettinato advirtió la presencia del hombre del otro lado del vidrio y, según relató, este lo miró y realizó un gesto que interpretó como una amenaza de cortarle el cuello . Así se ve en el video que encabeza esta nota.

Horas más tarde, el conductor se presentó en la Comisaría Vecinal 14 B para formalizar la denuncia. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae , denunció al hombre por amenazas mediante gestos y ademanes frente al canal de streaming .

Tras la presentación, tomó intervención la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6 , a cargo del fiscal Federico Jorge Taramelli , ante la secretaría de Gastón Pepe , que ordenó la intervención de la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad.

La secuencia había quedado expuesta horas antes durante la transmisión de Olga . Pettinato contó en vivo que los problemas con el hombre habían comenzado durante su relación con Gonet.

“Cuando yo me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo” , aseguró.

Según su relato, comenzó entonces a recibir mensajes intimidatorios desde distintas cuentas. Pettinato reprodujo al aire algunas de las amenazas que atribuyó al hombre: “Te voy a matar, se te va a apagar la tele, te voy a ir a buscar a la puerta de Olga y te voy a pegar un tiro en la cabeza” .

El conductor sostuvo que durante un tiempo consideró que las amenazas quedaban circunscriptas a las redes sociales. Incluso pensó que terminarían después de su separación de la influencer. “El tipo nunca se fue de mi vida realmente. Sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar” , afirmó.

En sus propias redes sociales, Bloquero muestra su admiración por Gonet y exhibe los tatuajes que se hizo en homenaje a ella . Según él mismo señala, tiene siete .

Entre los diseños que mostró aparecen los ojos de Gonet tatuados sobre su pecho, un retrato de su rostro, su nombre y apellido, el nombre “Sofía” dentro de un corazón y la fecha 20-03-1999, correspondiente al nacimiento de la influencer .

En la descripción de su perfil también hace referencia a esos tatuajes: “Llevo tus hermosos ojos y tu hermosa cara angelical en mi piel” , escribió junto a la cuenta de Gonet.

En una historia en la que compartió imágenes de los diseños agregó: “Recuerden que esto no lo hace un fanático cualquiera. Lo hace únicamente un verdadero hombre que se lea juega por la mujer que ama” .

Bloquero también había utilizado sus redes para referirse directamente a Pettinato. En una de sus historias lo llamó “el gordo putito” y manifestó abiertamente su rechazo hacia él.

“Ustedes saben perfectamente el odio a muerte que le tengo. No lo puedo ni nombrar. No lo puedo ver ni en fotos. Le tengo tanto odio que no lo puedo nombrar ni por el nombre” , expresó.

Este lunes, de acuerdo con el relato de Pettinato, la situación escaló cuando el hombre se presentó físicamente en la puerta del canal .

El conductor estaba despidiendo a Gabriel Rolón cuando advirtió su presencia. “Levanto la cabeza y estaba parado acá, así, mirándome a mí” , contó mientras reproducía ante sus compañeros el gesto que, según dijo, acababa de hacerle.

“Finalmente se apersonó. El peligro yo siempre lo sentía lejano” , señaló.

Pettinato explicó que hasta ese momento él y Gonet habían tomado con cierta distancia lo que ocurría en las redes, pero que encontrarse con el hombre frente a su lugar de trabajo cambió su percepción de la situación.

“Lo grave que acaba de suceder es que vino realmente a la puerta de Olga, delante de todos ustedes, me amenazó recién parado acá y se fue, lo cual ya me da miedo de verdad y tengo que ir a denunciarlo” , afirmó.

Y agregó: “Quería hacerlo público por si realmente salgo y me pega un tiro en la cabeza ahora. Bueno, fue Hernán Bloquero” .

“ Qué terror. Terror tengo ”, reconoció durante la transmisión.

Pettinato anticipó entonces que recurriría a la Policía: “Voy a tener que ir a hacer la denuncia de esta persona” .

Horas después cumplió con lo anunciado y se presentó en la Comisaría Vecinal 14 B.

Fuente: Infobae