El Gobierno oficializó el feriado del 9 de noviembre por la visita del papa León XIV

El Gobierno oficializó este lunes los feriados previstos por la visita del papa León XIV a la Argentina y creó una unidad especial temporaria para organizar el operativo, a través del Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial. El sumo pontífice estará en el país del 8 al 11 de noviembre y recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires —donde encabezará una misa en Luján— y Córdoba.

El Poder Ejecutivo declaró de “interés nacional” la visita oficial de León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con su llegada. Además, estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país ; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires ; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires .

La medida había sido anticipada días atrás por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. “El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones, en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, había explicado.

El decreto también creó, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV” , que tendrá a su cargo planificar, coordinar y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de la visita. La estructura tendrá una vigencia de hasta 12 meses, contados desde la entrada en vigencia del decreto.

La visita se extenderá durante cuatro días e incluirá actividades institucionales, pastorales y religiosas en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. Antes, visitará el Monumento General San Martín y luego mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. La jornada concluirá con una actividad en el Palacio Libertad.

El lunes 9 , el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. También se reunirá con sindicalistas y representantes de movimientos sociales, líderes de distintas comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas, además de mantener actividades con el episcopado argentino.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos, clérigos y agentes pastorales. Por la tarde regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján y partirá hacia Lima, Perú.

Por el despliegue previsto, el gobierno porteño informó que habrá cortes de calles y una zona estéril alrededor del Papa, que se extenderá desde el Monumento a los Españoles hasta la avenida Udaondo. La avenida del Libertador estará cortada el lunes 9 y el martes 10, cuando se realizarán la misa central y la vigilia con jóvenes.

Fuente: La Nación