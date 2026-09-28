Rescataron a un turista brasileño que se había perdido en el Hornocal

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Un turista brasileño fue rescatado luego de extraviarse mientras recorría la Serranía del Hornocal, en la Quebrada de Humahuaca.

El visitante no regresó al punto de encuentro acordado, por lo que se dio aviso al sistema de emergencias. El alerta ingresó al Centro de Monitoreo 911, desde donde se coordinó un operativo de búsqueda.

Personal de la Unidad Regional N.º 3 se trasladó hasta la zona y comenzó un rastrillaje por distintos sectores de la serranía.

Después de recorrer el área, los efectivos lograron localizar al turista, quien se encontraba desorientado y en una zona de difícil acceso.

Los integrantes del operativo lograron llegar hasta él y lo acompañaron hasta un sector seguro, donde recibió una evaluación médica. Finalmente, se constató que se encontraba en buen estado de salud.

La Serranía del Hornocal es uno de los principales atractivos turísticos de la Quebrada de Humahuaca. El mirador se encuentra a unos 4.345 metros sobre el nivel del mar y a aproximadamente 27 kilómetros de Humahuaca.

Las características del terreno y la altura hacen que los recorridos por sectores alejados de los circuitos habituales requieran especial atención por parte de los visitantes.