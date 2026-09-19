El Gobierno intenta bajar el tono a los desmarques de Bullrich en una semana de tensión

En una semana marcada por los reclamos de la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, al Gobierno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli , habló este sábado por la mañana e intentó despejar tensiones respecto del vínculo con la exministra de Seguridad. En diálogo con la prensa, se refirió al video que su excompañero en Pro publicó el viernes en sus redes sociales en el que se la ve cantar una canción de Lali Espósito, blanco de críticas del Presidente .

El jefe de Gabinete minimizó el impacto del spot en el que Bullrich tararea No me importa .

“Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien”, dijo el funcionario respecto de ese posteo en medio de tensiones internas por la discusión del Presupuesto 2027 y las críticas de la senadora por los recortes en el área de Discapacidad.

Las declaraciones de Santilli van en línea con lo expresado por el presidente Javier Milei , quien consideró una “tontería mayúscula politizar el arte” al ser consultado sobre la publicación de Bullrich.

Tras la viralización del video, el jefe de Estado le restó trascendencia al asunto y reveló que incluso escuchó temas de la artista luego de los cruces públicos. “Para mí no representa ningún problema. Es más, después de la polémica escuché algunos temas y me gustaron ”, sostuvo el mandatario en un mensaje leído por la periodista Marcia Frisciotti en televisión.

Por su parte, respecto de los despidos recientes en la quinta presidencial, el ministro declaró: “Hubo una decisión de que esté bajo la órbita de las Fuerzas Armadas o bajo Casa Militar. Es solamente una decisión política que se tomó ”.

Fuente: La Nación