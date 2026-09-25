El calor primaveral se instaló en el AMBA, pero las lluvias ya lo amenazan: qué dice el pronóstico meteorológico para este fin de semana

El primer fin de semana primaveral llega a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con una temperatura agradable , que invita a los planes al aire libre y a salir a tomar esos primeros soles, aunque el termómetro irá de a poco retrocediendo de acá al domingo.

Este viernes se presenta con condiciones estables sobre la Capital Federal en la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada que tendrá una mínima de 17°C y una máxima de 25°C. No se esperan precipitaciones durante todo el día y el cielo se mantendrá con buenas condiciones.

El viento tendrá distintas intensidades a lo largo de la jornada. Durante la mañana soplará del oeste, entre 23 y 31 km/h, mientras que hacia la tarde rotará al sudoeste y tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la noche volverá a soplar del oeste, con menor intensidad.

El sábado comenzará con temperaturas más bajas. La mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 21°C, cuatro grados menos que la prevista para este viernes. Tampoco se esperan lluvias durante toda la jornada.

Durante la mañana el viento será leve, pero desde el mediodía soplará del este con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche aumentará su intensidad, con vientos de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El domingo continuará el descenso térmico, con una mínima de 14°C y una máxima de 19°C. La jornada comenzará con una baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0% y 10%, pero las condiciones cambiarán hacia la tarde y la noche.

Para ese período, el Servicio Meteorológico Nacional prevé entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias . El viento soplará del este durante toda la jornada, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Así, el fin de semana tendrá una evolución de temperaturas descendente: de los 25°C de máxima previstos para este viernes se pasará a 21°C el sábado y 19°C el domingo. El cambio más importante llegará hacia el cierre del domingo, cuando aumentarán las chances de precipitaciones y se mantendrá el viento intenso.

Mientras en Buenos Aires el viernes se presenta estable, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene distintas alertas para otras regiones del país.

La advertencia por lluvias se concentra en la provincia de Neuquén, que continúa bajo alerta amarilla. Durante el jueves, sectores de la cordillera neuquina estuvieron bajo una alerta de mayor nivel debido a las lluvias intensas registradas en la zona.

También continúan durante este viernes las alertas por viento Zonda para sectores de La Rioja y San Juan . En Mendoza, además, persisten los efectos de los fuertes vientos registrados en las últimas horas, que provocaron distintas intervenciones por caída de árboles, ramas, postes y cables, además de voladuras de techos e incendios.

En San Juan, las ráfagas también favorecieron la propagación de incendios en distintos puntos de la provincia. Estos fenómenos se mantienen como parte del escenario meteorológico de otras regiones del país.

Fuente: Clarín