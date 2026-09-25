San Francisco Solano: un recolector de basura se salvó de milagro de ser atropellado tras el violento choque de dos vehículos

Unos pocos centímetros separaron a un hombre que recolectaba basura del que podría haber sido un accidente fatal en San Francisco Solano , después de que un vehículo utilitario perdiera el control tras chocar con otro auto sobre la avenida San Martín.

Fue un instante y mucho reflejo el que le permitió a ese hombre evitar ser embestido por el vehículo que había perdido el control después de que otro auto se cruzara de carril apenas pasadas las 6 de la mañana de este jueves.

La secuencia, impactante y casi milagrosa, fue captada por una cámara de seguridad de una casa. El hombre estaba agachado juntando con sus manos las distintas bolsas de basura que había retirado de un cesto y justo levantó la mirada cuando el utilitario rojo ya había chocado y se dirigía derecho a él, fuera de control.

El hombre se movió un paso hacia la vereda y esos centímetros le permitieron evitar el impacto frontal y a alta velocidad. El vehículo rojo chocó contra el canasto junto al que había estado parado el recolector de basura un segundo antes y lo arrancó.

El hombre que tenía las manos ocupadas con las bolsas de basura fue rosado por el auto y voló por el aire, al igual que las bolsas. Cayó de rodillas sobre el pasto y se levantó de inmediato en perfecto estado y sin entender aún qué había pasado.

Entre el choque de los dos vehículos y la reacción milagrosa del hombre que juntaba basura pasó sólo un segundo, como quedó registrado en el video de la cámara de seguridad. Un auto blanco que circulaba por el carril derecho de la avenida se cruzó hacia el centro y fue impactado por el utilitario rojo que perdió el control y embistió el tacho de basura de una casa.

Fuente: Clarín