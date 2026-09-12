Diego Fernández: “Para quitar las manchas amarillas de la ropa blanca, lavá con agua caliente y percarbonato de sodio”

Con el paso del tiempo, en las remeras o prendas blancas pueden aparecer manchas amarillas por restos de desodorante o lavados incorrectos. Si bien quitarlas parece una tarea difícil, el ingeniero químico Diego Fernández , compartió su método para dejarlas impecables usando percarbonato de sodio .

El experto mostró su técnica para devolverle el blanco a la ropa y evitar dar por perdida una prenda manchada. “Para quitar las manchas amarillas de la ropa blanca, lavá con agua caliente y percarbonato de sodio”, recomendó.

Antes de poner la ropa en el lavarropas, Fernández recomienda preparar una mezcla de detergente y agua en un pulverizador . Esta solución debe aplicarse directamente sobre las zonas amarillentas, como las axilas de camisas y camisetas o las fundas de almohada.

El experto sugiere dejar actuar la mezcla durante aproximadamente una hora antes de continuar con el lavado habitual. Este paso ayuda a aflojar la suciedad y facilita la remoción de las manchas.

Cuando las prendas están muy percudidas, el tratamiento debe ser más intensivo: hay que dejarlas en remojo con agua caliente y percarbonato de sodio durante varias horas, preferentemente toda la noche. Así, el producto tiene tiempo suficiente para actuar sobre las manchas más difíciles.

Una vez realizado el tratamiento previo, llega el momento de usar el lavarropas. Fernández aconseja no llenar el tambor por completo , sino cargar solo dos tercios de su capacidad para que el lavado sea más efectivo.

En el ciclo, se debe agregar un tapón de jabón líquido y dos cucharadas de percarbonato de sodio . El programa recomendado es uno largo, con una temperatura de entre 40 y 60 ºC . Sin embargo, el ingeniero advierte que no toda la ropa blanca tolera temperaturas altas : algunos tejidos requieren cuidados especiales y podrían dañarse si se lavan demasiado caliente.

Por eso, es fundamental consultar la etiqueta de cada prenda antes de elegir el programa y la temperatura, para evitar deformaciones o deterioro prematuro.

El método de Fernández permite recuperar el blanco original de las prendas y prolongar su vida útil. La combinación de tratamiento previo, remojo y lavado con percarbonato de sodio es efectiva para eliminar el amarilleo, pero siempre hay que adaptar el proceso a las características de cada tela.

Así, con algunos cuidados y los productos adecuados, es posible mantener la ropa blanca como nueva y evitar que las manchas amarillas arruinen su aspecto.

Fuente: TN