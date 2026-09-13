Detuvieron en Córdoba a una mujer y a su nieto de 16 años acusados de formar parte de una banda que vende droga

Una mujer de 58 años y su nieto, de 16, fueron detenidos tras cuatro allanamientos por una causa de venta de drogas en el barrio Las Flores II, en la ciudad de Córdoba .

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en distintas casas de las calles Filiberto de Mena, Puente Hurtado y Juan José de Iraiman. De acuerdo con la investigación, dos de esas propiedades eran utilizadas como puntos de venta de drogas y las otras dos como lugares de almacenamiento.

Durante los operativos, los agentes secuestraron 137 dosis de cocaína, 42 dosis de marihuana y $289.000 en efectivo , además de otros elementos que quedaron incorporados a la causa.

Uno de los momentos que llamó la atención de los investigadores ocurrió cuando el adolescente de 16 años intentó escapar al advertir la presencia de los efectivos . Sin embargo, fue alcanzado y detenido, de acuerdo a lo que informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

También quedó detenida una mujer de 58 años, que es su abuela y que, según informaron las autoridades, cumplía prisión domiciliaria por una causa relacionada con una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes .

La investigación había comenzado a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 0800-888-8080 , que permitió avanzar sobre las casas que posteriormente fueron allanadas.

El operativo estuvo supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno . Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

Fuente: TN