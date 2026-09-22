Detuvieron al “ladrón romántico”, acusado de robar flores y chocolates en Córdoba

Un ramo de flores, chocolates y golosinas que estaba en el mostrador de un comercio de Nueva Córdoba quedaron incorporados a una investigación policial tras un episodio ocurrido durante la tarde del Día de la Primavera . Un hombre de 40 años fue detenido, acusado de haber participado en el robo de esos productos junto a otro individuo .

El procedimiento se produjo luego de que empleados del local, situado sobre Ambrosio Olmos al 500 , detectaran la faltante de mercadería y se comunicaran con el servicio de emergencias 911 . A partir de ese aviso, la Policía desplegó un operativo en la zona para localizar a las personas señaladas.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv , uno de los sospechosos fue interceptado pocos minutos más tarde en el cruce de avenida Vélez Sarsfield y calle San Luis. El segundo hombre mencionado en la denuncia logró alejarse del lugar antes de ser alcanzado por los efectivos, de acuerdo con la información oficial.

Durante el control, los efectivos secuestraron un ramo de flores, varios chocolates y otras golosinas . Esos objetos serían parte de la mercadería denunciada como sustraída, según indicó la fuerza de seguridad.

Las imágenes aportadas por el comercio forman parte de los elementos considerados en el caso. En las grabaciones se observaría a dos hombres junto al mostrador del establecimiento, donde se encontraban exhibidos distintos artículos a la venta.

Según la secuencia registrada por las cámaras, ambos habrían tomado mercadería en momentos en que el empleado no advertía sus movimientos . Los productos habrían sido ocultados en los bolsillos antes de que los involucrados se retiraran del local.

La causa permanece abierta para establecer la participación de cada una de las personas observadas en el material de video y para ubicar al segundo sospechoso . La Policía informó que ese hombre consiguió escapar durante el despliegue que concluyó con la aprehensión de uno de los involucrados.

El caso se apoya, por el momento, en el aviso efectuado por los empleados, las imágenes del sistema de cámaras y los objetos que fueron recuperados durante la identificación del detenido. No se difundieron datos sobre una eventual declaración del hombre apresado ni sobre la intervención de la autoridad judicial.

La investigación deberá definir además la calificación legal que corresponde al hecho y resolver la situación procesal del sospechoso detenido . Esas decisiones dependen de las actuaciones que se incorporen al expediente y de las medidas que disponga la Justicia.

Hacia fines del mes de abril pasado, una banda de al menos cuatro personas ejecutó un asalto mediante la modalidad de “ falso delivery ” en la localidad de Villa Udaondo , ubicada en el partido de Ituzaingó. Se habían presentado en la puerta de la víctima, con la intención de supuestamente entregarle unos globos de corazones y una caja con bombones. Sin embargo, todo era una farsa: cuando se encontraba con la guardia baja, intentaron entrar en su casa.

El hecho trascendió este miércoles con la imputación formal de los detenidos, pero ocurrió a comienzos de abril. La maniobra fue simple: un joven tocó el timbre de una vivienda ubicada sobre la calle Balbín al 4600 y, con información precisa sobre la víctima, simuló entregar un encargo. Toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad de la zona.

Pese a que el delincuente portaba globos en forma de corazón y una caja con moño que aparentaba ser un obsequio, el envío era en realidad una trampa. Así, cuando la joven de 25 años salió a recibir el paquete, los atacantes la sujetaron del cuello y entraron por la fuerza a la casa.

En la escena del hecho se identificó a, al menos, tres hombres. En ese momento, los gritos de la víctima se propagaron por la cuadra, mientras que una amiga que la acompañaba logró huir luego de que uno de los asaltantes la interceptara.

Durante el forcejeo, la víctima guardó su teléfono en el bolsillo y pidió a los vecinos que llamaran a la Policía porque ella estaba siendo víctima de un robo. El plan delictivo se vio frustrado en parte, ya que, si bien lograron sustraerle un aro de oro, la reacción de la cuadra obligó a los ladrones a escapar.

Luego de que dieran aviso a las autoridades, los móviles policiales llegaron rápidamente y, con el apoyo del L aboratorio de Imágenes del Municipio de Ituzaingó , se organizó un operativo cerrojo para localizar a los responsables.

De esta manera, los investigadores determinaron que los sospechosos se desplazaban en un Renault Sandero azul y contaban con un segundo vehículo de apoyo , un Volkswagen Vento . Las cámaras permitieron seguir su fuga y constatar que durante el escape los ocupantes intercambiaron autos, lo que evidenció la participación de más de tres personas en ambos vehículos.

En medio de la persecución, la Policía logró interceptar al segundo automóvil en la esquina de la avenida Rivadavia y Ventura Alegre . Allí fueron detenidos B. N. C. (un hombre de 33 años, domiciliado en González Catán) y otros dos hombres oriundos de Morón identificados como S. D. P. , de 24 años, y A. D. C. , de 23 años.

Finalmente, el fiscal Lucio Rivero , de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N.° 2 de Ituzaingó, solicitó la detención de los tres individuos este miércoles, pedido que fue convalidado por el juez de Garantías Gustavo Robles.

Por otro lado, se dio a conocer que los tres detenidos contaban con antecedentes penales, por cargos de robo agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, la investigación sigue en curso, ya que los investigadores buscan determinar la identidad de los demás miembros de la banda con el análisis de los cuatro celulares secuestrados en el procedimiento.

Fuente: Infobae