Detienen a una mujer que compró quesos por 63 millones de pesos y nunca los pagó

Una mujer de 25 años fue detenida tras un allanamiento en su casa de Quequén, al sur de la provincia de Buenos Aires, acusada de estafar a una quesería artesanal de Mar del Plata . Según trascendió, la firma denunció un faltante de unos 63 millones de pesos en sus registros contables, producto de compras que nunca fueron pagadas.

De acuerdo con la investigación, la maniobra se sostuvo entre el 7 de mayo y el 9 de septiembre. En ese período, la mujer realizó 33 compras , siempre por contacto telefónico y con montos que rondaban el millón y medio de pesos cada una. Luego de cada pedido, enviaba un comprobante de pago y un comisionista retiraba la mercadería para trasladarla a Quequén.

Los comprobantes, sin embargo, eran falsos. Según indicó la Justicia, las constancias correspondían a una billetera virtual asociada a una cuenta inexistente, por lo que el dinero nunca ingresó a la empresa. Como se trata de una firma familiar y de arraigo en la ciudad, y por su dinámica habitual de trabajo, no se verificaban los ingresos bancarios de cada operación, lo que permitió que la situación se prolongara durante meses.

El engaño salió a la luz cuando otro cliente de la zona de Necochea y Quequén se quejó ante la empresa por los bajos precios a los que la mujer vendía los quesos. Ese reclamo llevó a los responsables a revisar la última operación y después las anteriores, y comprobaron que ninguna de ellas había impactado en sus cuentas.

El 11 de septiembre, un representante de la firma se presentó a formalizar la denuncia en la UFIJ Nº 10. Con intervención del fiscal Luis Ferreyra y del Juzgado de Garantías Nº 1 de Mar del Plata, personal de la DDI Necochea identificó a la clienta y estableció su domicilio, lo que derivó en el allanamiento.

En el procedimiento se secuestraron 95 piezas de queso de distintos tipos , tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo. La mujer fue detenida y trasladada a Mar del Plata, donde este viernes se negó a declarar ante el fiscal. Poco después recuperó la libertad y seguirá vinculada al proceso por el delito de estafa.

La investigación continúa para determinar el alcance de la presunta maniobra y reconstruir todas las circunstancias del caso.

Fuente: Clarín