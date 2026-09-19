Clima variable este fin de semana en el AMBA: sábado primaveral y posibles lluvias el domingo para despedir el invierno

El sol llegó con todo a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, regalando un fin de semana de calor pleno e ideal para las actividades al aire libre. Según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional , este sábado tendrá una mínima de 16°C y una máxima de 24°C , con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de precipitaciones.

El viento soplará del noreste durante toda la jornada, con velocidades de entre 7 y 12 km/h . La combinación de temperaturas agradables, poco viento y sin lluvias hará del sábado la jornada más estable del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires.

Y es que la situación comenzará a cambiar el domingo para mal. La jornada arrancará todavía con buenas condiciones, una mínima de 16°C y cielo parcialmente nublado, pero durante la tarde aumentará la inestabilidad. El SMN prevé entre 40% y 70% de probabilidad de precipitaciones desde la tarde y durante la noche.

También habrá un cambio marcado en las condiciones del viento. Durante la mañana soplará del noreste, pero por la tarde rotará al sudoeste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h . El calor no se irá durante todo el finde: la máxima del domingo llegará a 25°C .

El lunes 21 de septiembre comenzará oficialmente la primavera y viene con viento además de un leve descenso en el termómetro. La mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 17°C. Durante la mañana se esperan vientos del sudoeste de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h .

Por la tarde y la noche el viento continuará soplando del sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían llegar a entre 60 y 69 km/h . La probabilidad de lluvias será baja: 0% durante la mañana y entre 0% y 10% durante la tarde y la noche.

El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para sectores de la provincia de Buenos Aires , La Pampa y el sur de San Luis, Córdoba y Santa Fe. El AMBA no está incluido en esa alerta, aunque sí se prevén tormentas para la Ciudad y el conurbano durante la tarde y la noche del domingo.

Mientras tanto, durante este sábado las advertencias más importantes se concentran en el norte y nordeste del país. El SMN mantiene una alerta naranja por tormentas para sectores del noreste de Corrientes , el sur de Misiones y el este de Chaco.

Fuente: Clarín