Detienen a un adolescente y dos menores por el robo de una moto en Barracas: entre los tres suman 18 antecedentes penales

A pesar de la baja en la edad de imputabilidad que comenzó a regir desde el pasado sábado, los delitos con intervención de los menores continúa siendo moneda corriente en la Ciudad y el Conurbano. Esta vez fue en el barrio de Barracas donde dos menores de edad y un adolescente fueron aprehendidos tras el intento de robo de una moto que estaba estacionada en la vereda.

Luego de detenerlos, fuentes policiales confirmaron que el adolescente de 18 años, y los menores de 15 y 13 años, respectivamente, cuentan con un frondoso prontuario: entre los tres suman 18 antecedentes penales. Tremendo.

Los ladrones fueron interceptados en avenida Vieytes al 1.400 luego de escuchar los gritos del damnificado a quien le querían arrebatar la moto que estaba estacionada sobre la vereda de su casa. Y todo quedó registrado por una de las cámaras de seguridad que está ubicada en esa zona porteña.

Policía de la Ciudad informó que los tres jóvenes intentaban llevarse una Honda Twister , que estaba estacionada en la vereda, donde fueron sorprendidos por el dueño de la moto quien alertó a los gritos a los vecinos y a los agentes que patrullaban la zona.

El comando de patrullas los atrapó cuando intentaban escapar corriendo.

Por disposición del Juzgado Nacional de Menores 7, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, Secretaría 19, el detenido de 18 años, quedó imputado por robo en grado de tentativa. Mientras que los menores fueron trasladados al Instituto Inchausti, situado en Perón 2.048.

Según confirmó Policía de la Ciudad a Clarín , los tres jóvenes aprehendidos cuentan con un frondoso prontuario.

El menor de 13 años registra hasta el momento cinco antecedentes por robo y tentativa de robo entre abril y agosto de este año. Un promedio de un delito por mes.

El de 15 años tiene un prontuario más preocupante: cuenta con 10 antecedentes delictivos por hechos de robos y hurtos o tentativas. Y ocho de esos cargos también ocurrieron durante los últimos cinco meses.

El único mayor de edad, de 18 años, cuenta con tres antecedentes por robo y hurto, pero comenzaron durante el 2022.

Fuente: Clarín