De madrugada, Pity Álvarez chocó a un auto en una estación de servicio y se fue sin aportar documentación

Cristian Gabriel “Pity” Álvarez Congiú (54) vuelve a ser noticia por un hecho policial: en la madrugada de este martes chocó al auto de un hombre que había ido a cargar nafta a una estación de servicio del barrio de La Paternal , en el límite con Villa General Mitre.

El incidente se registró en el local de la firma Shell ubicado sobre la avenida San Martín al 2400, esquina Nicasio Oroño.

Según fuentes policiales, un joven de 24 años que conducía un Peugeot 208 denunció que fue impactado por un Volkswagen Bora que realizó una mala maniobra.

Como resultado del choque, sufrió daños en ambas puertas del lado del acompañante.

Cuando le pidió los datos al conductor, notó que era el músico “Pity” Álvarez, quien se retiró del lugar sin aportar ninguna documentación personal ni del vehículo.

En la comisaría se solicitó por sistema la pertenencia del dominio del Bora, que se encuentra registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú.

En el caso tomó intervención la Unidad Flagrancia Norte.

En cuanto a la situación judicial del “Pity”, la última noticia fue el pedido de una jueza civil para realizar estudios psicológicos y psiquiátricos para evaluar si el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados está capacitado para, entre otras cuestiones, comprender que está siendo juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz (36) .

El escrito de la jueza Mariana Kanefsck, a cargo del Juzgado Nacional Civil N° 4, contiene 12 puntos que deben resolverse dentro de los próximos 30 días. Fue realizado tras el pedido de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces.

Según fallo, al que tuvo acceso Clarín , se ordena una evaluación interdisciplinaria a cargo del Cuerpo Médico Forense con el fin de expedirse sobre la capacidad jurídica de Álvarez.

Para ello deberán responder a una serie de cuestiones como si puede vivir solo, cumplir con las indicaciones terapéuticas que se le efectúen solo o con apoyo; saber si puede medicarse o realizar tratamientos psicológicos y psiquiátricos solo o con ayuda; trasladarse solo por la calle; si puede trabajar y cumplir su responsabilidad de padre, entre otras cuestiones.

Por su estado, “Pity” designó a una defensora pública y como “apoyo provisorio” a su hermana Silvina Álvarez Congiú , es decir, que es la responsable de la gestión y administración de los recursos de salud necesarios para la atención de su hermano.

Una de las primeras medidas es un estudio socioambiental en la casa del cantante, a cargo del Centro de Orientación a la Víctima de la Policía Federal Argentina (PFA).

El último punto del pedido es informarles al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 y de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional del pedido realizado.

Este es un punto importante en el marco del debate penal que tiene a Álvarez como imputado del homicidio del “Gringo” Díaz, ya que uno de los escenarios posibles es que sea declarado incapaz por no comprender que está siendo juzgado.

Durante el debate, Álvarez respondió parte de los datos personales cuando fue consultado en la primera audiencia. En el resto de las jornadas, bostezó, se durmió y hasta llegó a descomponerse luego de un pico de glucemia y presión alta.

Los jueces Gustavo Goerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro dejaron claro a la defensa, compuesta por Sebastián Queijeiro y Javier Baños , que no es obligatoria la presencia del imputado en las audiencias, más allá de que es un derecho que posee.

Queijeiro, quien acompaña al músico desde hace más de 15 años y quien fue el que lo llevó a entregarse a la Policía tras el crimen, dijo a Clarín que está convencido de que el músico no logra comprender plenamente lo que está sucediendo dentro del proceso y que su estado actual requiere especial atención.

Por ese motivo, también asumió la representación de la hermana de Cristian, a partir de la cual se inició un expediente de curatela que, según señaló, “ha tenido resultados favorables”.

“Soy un perdedor que nunca se dio por vencido”, afirmó Queijeiro, que se considera más amigo que abogado del “Pity”, quien también deja claro la relación de confianza ya que el guitarrista tiene su celular y su computadora tapadas con cinta las cámaras porque dice que se “siente observado y perseguido”.

Este miércoles está prevista una nueva audiencia en el juicio donde está citada a declarar Cristina Congiú , madre del músico.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín