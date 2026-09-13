Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, domingo 13 de septiembre

A pocos días del inicio de la primavera, volvió el frío intenso en algunos sectores de la Argentina. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , hubo al menos 17 ciudades con temperaturas por debajo de los 0°C entre las 7:00 y las 8:00 .

El primer puesto fue para Maquinchao (Río Negro) , con una temperatura de -7,7°C y humedad del 92%.

El segundo lugar lo ocupó Malargüe (Mendoza) , con -6,1°C y humedad del 83%. El podio lo completó Coronel Suárez (Buenos Aires) , con una temperatura de -5,3°C y humedad del 97%.

El ranking de las diez temperaturas más bajas de la Argentina , entre las 7:00 y las 8:00 quedó de la siguiente manera:

Fuente: TN