Crece la guerra de La Pampa y Mendoza por las regalías: radicales pampeanos apoyan al gobernador peronista, internas con Petri en la UCR y reclamo de US$ 680 millones

A 891 kilómetros del Congreso de la Nación, el Puente de los Vinchuqueros sobre el cauce seco del Río Atuel es el hito de una pelea entre La Pampa y Mendoza , que este viernes acaba de tener su round más fuerte en las últimas décadas a partir de un decreto de Javier Milei . Ahora los mendocinos cobrarán el 100% de las regalías de la represa Los Nihuiles , que desde hace 53 años se repartían con los pampeanos, y estalló un escándalo por el que hay radicales que apoyan al gobernador peronista de La Pampa, internas entre radicales mendocinos y un reclamo por 680 millones de dólares.

De ambos lados, el conflicto del Atuel se vive como una "causa provincial", casi sin distinción partidaria. El gobierno peronista de La Pampa aún no presentó su medida cautelar para frenar el decreto firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, pero recibió un apoyo de la oposición pampeana. Incluso las pocas críticas fueron porque debía ser "más fuerte" en la defensa de los derechos pampeanos y más dialoguista para conseguir mejores resultados.

En Mendoza, en cambio, el peronismo no se expresó de manera pública ante el decreto de Milei y afloraron las internas radicales, en vísperas de la elección del año que viene. El exgobernador Rodolfo Suárez cruzó en las redes al diputado nacional Luis Petri, anotado para la pelea por la gobernación, quien se subió a la alegría mendocina por el decreto de la Casa Rosada.

A partir del decreto y con el armado de la nueva licitación para los próximos 30 años del Sistema hidroeléctrico Los Nihuiles, el 12% de las regalías que antes se dividían mitad para cada provincia quedarán solo para Mendoza. El año pasado fueron 2,5 millones de dólares, pero el precio de la energía estaba depreciado y en Mendoza consideran que ese valor subirá.

En medio se mezcla otra causa por el mismo río Atuel. En julio de 2020, la Corte Suprema de Justicia estableció que Mendoza debía dejar correr 3,2 metros cúbicos por segundo de agua en el ingreso al norte de La Pampa, debajo del Puente de los Vinchuqueros. Mendoza no cumple el fallo, y argumenta que era "una meta" y que La Pampa no hizo obras para recibir ese caudal de agua. Por eso, con este decreto se reavivó el conflicto que se vive en forma apasionada de ambos lados y escala a nivel político.

"No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías". Y amenazó: "¡No nos quedaremos quietos! El Río Atuel también es pampeano!!!", posteó Sergio Ziliotto, gobernador peronista de La Pampa.

El senador nacional de la UCR, Daniel Kroneberger , criticó la resolución de Milei: "Los intereses de La Pampa están por encima de cualquier gobierno. Frente a la decisión del Gobierno nacional de quitarle a nuestra provincia las regalías de Los Nihuiles, debemos defender nuestros derechos con todos los instrumentos institucionales disponibles".

Sin criticar de forma abierta al gobierno radical de Mendoza, insistió: "La defensa del Atuel, de nuestros recursos hídricos y de las regalías que históricamente percibió La Pampa debe ser una política de Estado".

Los intereses de La Pampa están por encima de cualquier gobierno. Frente a la decisión del Gobierno nacional de quitarle a nuestra provincia las regalías de Los Nihuiles, debemos defender nuestros derechos con todos los instrumentos institucionales disponibles. pic.twitter.com/qpx2iHjvyg

En la misma línea se expresó la senadora nacional del PRO por La Pampa, Victoria Huala . "Es una decisión que perjudica a La Pampa y tenemos que trabajar para revertirla. En esto no hay dudas: cuando están en juego los derechos y los recursos de nuestra provincia, hay que defenderlos. Hay que utilizar todas las herramientas jurídicas disponibles y, al mismo tiempo, abrir un canal político de diálogo con Nación. Si convertimos cada diferencia en una guerra, terminamos cerrando las puertas que después necesitamos para resolver los problemas de los pampeanos”, dijo al medio local La Arena .

Martín Ardohain , diputado nacional y presidente del PRO La Pampa, fue tajante: "Las regalías que le corresponden a La Pampa son de los pampeanos. No podemos aceptar que se modifique unilateralmente algo que afecta directamente a los recursos de nuestra provincia. Lo mismo con el Atuel: es un río interjurisdiccional y hay una decisión de la Corte que debe cumplirse. Es necesario y fundamental recuperar una línea de diálogo con el Gobierno Nacional. La confrontación permanente no nos está ayudando. Hay que defender lo nuestro y al mismo tiempo, generar las condiciones para poder revertir esta situación".

Las regalías que le corresponden a La Pampa son de los pampeanos. No podemos aceptar que se modifique unilateralmente algo que afecta directamente a los recursos de nuestra provincia. Abro hilo: https://t.co/5IMR5ak03I

El más duro fue el diputado nacional radical y ex candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Martín Berhongaray . "Que el gobierno provincial no se haga el distraído y se haga cargo de su gran cuota de responsabilidad. Esto demuestra que necesitamos de un gobierno provincial mas fuerte que defienda mejor nuestros derechos.

Aunque se mostró esperanzado: "Considero que es indispensable que, a diferencia de la actitud de ocultamiento que tuvo nuestro gobierno provincial respecto del trámite administrativo y cuyos resultados están a la vista, en esta instancia judicial se dé plena participación a las fuerzas vivas de la provincia y a los partidos políticos dispuestos a defender los derechos sobre nuestros ríos".

Mientras tanto, el vocero presidencial Adrián Ravier , un hombre de Hurlingham (provincia de Buenos Aires) que se mudó a La Pampa hace más de una década y fue elegido diputado nacional por esa provincia, no se expresó sobre la resolución. Más allá de que dirigentes peronistas pampeanos pidieron su renuncia, el diario La Arena lo contactó y dijo que no podía hablar en el momento en el que lo llamaron. Tampoco contestó el mensaje de Clarín .

El exministro de Defensa y diputado nacional de LLA por Mendoza, Luis Petri , celebró la resolución de Milei. "Mendoza recupera lo que siempre fue suyo! En 2020 presenté el proyecto para derogar el Decreto 1560/73, firmado por Lanusse, que despojaba a Mendoza de la mitad de las regalías de Los Nihuiles. Hoy el Presidente hizo justicia y tomó la decisión que ningún gobierno se animó en medio siglo: definió que el 100% de las regalías queda donde se genera la energía y el salto de agua del Atuel está en San Rafael, no en otro lado. Vamos a hacer más grande a Mendoza!", posteó.

Tras esto, lo cruzó el exgobernador radical y actual senador nacional, Rodolfo Suárez : "No es correcto atribuirse como propio un resultado que es fruto de una gestión institucional sostenida por la provincia de Mendoza, que continuó en mi gobierno y hoy con Alfredo Cornejo. En diciembre de 2020, como Gobierno de Mendoza instruimos formalmente a la Asesoría de Gobierno y a Fiscalía de Estado a demandar al Estado Nacional por la nulidad del Decreto 1560/73 y el pago íntegro y retroactivo de las regalías de Los Nihuiles".

"En 2022 presentamos esa demanda ante la Corte Suprema de la Nación. El reclamo fue sostenido por la provincia durante años, con los mismos fundamentos que hoy la Nación reconoce al asignarle a Mendoza el 100% de las regalías. Presentar un proyecto puede sumar al debate. Lo que no corresponde es adjudicarse el resultado de un reclamo que la Provincia sostuvo institucionalmente durante años. Los mendocinos saben quién defendió este derecho", lo cuestionó Suárez, en lo que parece una interna adelantada hacia 2027.

No es correcto atribuirse como propio un resultado que es fruto de una gestión institucional sostenida por la provincia de Mendoza, que continuó en mi gobierno y hoy con @alfredocornejo . En diciembre de 2020, como Gobierno de Mendoza instruimos formalmente a la Asesoría de… https://t.co/rtAUXHRyDJ

Por su parte, el peronismo mendocino no se expresó de manera pública en las primeras horas de la medida. No lo hizo de manera oficial el Partido Justicialista, ni tampoco La Cámpora.

Jimena Latorre , ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, habló con este diario y no solo defendió la postura mendocina sino que remarcó que pedirán el retroactivo de las regalías compartidas que suman unos 680 millones de dólares.

-¿En el decreto primó la teoría de la fuente del río por sobre la interjurisdiccionalidad?

-Esa teoría que se adoptó en 1973 para decir que solo por el hecho de que un río sea interjurisdiccional se debía compartir la regalía, cambia y se empieza a aplicar la teoría de la fuente. La energía es un bien susceptible de apropiación, distinto de los recursos que la generan, y además, para generar energía sí o sí debe existir no tan solo agua, sino también pendiente e infraestructura, y tanto el agua como la pendiente y la infraestructura están en territorio mendocino.

-La Pampa se aferra a que la Corte dijo que el río es interjurisdiccional.

-El río sí. Pero si no existiera el complejo hidroeléctrico Nihuil, ¿podría existir un aprovechamiento hidroeléctrico en La Pampa con esa agua? La respuesta es no. Porque no hay pendiente y no hay infraestructura. Entonces, el reclamo carece de sentido tanto fáctico como jurídico. Si la energía se genera con agua y pendiente, y el agua y la pendiente más la infraestructura para desarrollar la energía están en la provincia de Mendoza... El titular de la regalía es el titular del lugar en donde se genera esa energía.

-La Pampa reclama que Mendoza incumple el fallo de la Corte Suprema de dejar entrar 3,2 metros cúbicos de agua por segundo.

-No era una obligación abstracta inmediata de entregarla. Es dependiendo de la disponibilidad real de la cuenca, es decir, de los ciclos hidrológicos. Hay momentos en los que nosotros tampoco tenemos agua para regar el 100% de la superficie irrigada. Pero inclusive si llegara el caudal que ellos están reclamando, ellos no han hecho obras para ni conducir ni preservar esa agua. Es decir, probablemente se terminaría infiltrando. Si nosotros dejáramos de regar hectáreas productivas en la provincia de Mendoza para entregarle lo que ellos reclaman de agua, probablemente se infiltraría sin que ellos la aprovecharan, porque no han hecho ningún tipo de obra para poder aprovechar esa agua.

-¿Van a reclamar a La Pampa por las regalías compartidas?

-El reclamo, como dijo el gobernador, al 2022, que es cuando se presentó la demanda, alcanzaba los 680 millones de dólares. Hay que hacer una actualización de eso.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín