Conmoción en Pergamino: hallaron muerta a una pareja e investigan si el hombre mató a la mujer y luego se quitó la vida

El hallazgo sin vida de una pareja en Pergamino mantiene conmocionada por estas horas a la ciudad del noroeste bonaerense por la brutalidad de la escena encontrada por los policías que ingresaron al domicilio ubicado en el barrio Santa Julia. Una mujer de 50 años y un hombre de 85 estaban muertos, y en el lugar había un arma : la hipótesis principal de los investigadores es que se trató de un femicidio seguido de suicidio .

Pese a que aún restan conocerse detalles del vínculo que tenía la pareja, los primeros datos dan cuenta que la violenta secuencia se dio al menos tres días antes que los cuerpos fueran hallados en el domicilio ubicado en Muratore al 3100, en la zona sur de la ciudad.

En ese lugar se montó un importante operativo policial hasta la llegada del personal de la Policía Científica y de la fiscalía que investiga los hechos.

El fiscal Fernando Pertierra, de la fiscalía 6 de Pergamino, está al frente de la investigación y llegó hasta el lugar para seguir de cerca las primeras medidas de prueba.

Vecinos del lugar destacaron que el hombre y la mujer vivían hace poco tiempo en esa propiedad .

También trascendió de fuentes de la causa que se trabaja para confirmar la identidad de la mujer, debido a que no había identificación de ella en el lugar. Mientras que el hombre es de apellido Pereyra.

Los investigadores siguen por estas horas creen que el hombre le disparó a la mujer y que después del crimen se quitó la vida, aunque las pericias de la Policía Científica serán determinantes para conocer cómo sucedieron los hechos.

Fuente: Clarín