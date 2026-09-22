Caso Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena comenzó una huelga de hambre, pidió prisión domiciliaria y dice que tiene “una pena de muerte”

El líder piquetero Emerenciano Sena (61) , condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, comenzó este lunes una huelga de hambre en la cárcel para pedir la prisión domiciliaria, al denunciar que le aplican una "pena de muerte" al no atender una serie situaciones de salud que atraviesa.

Fue a través de una carta manuscrita dirigida a la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia , que tuvo a cargo el juicio donde fue condenado junto a su hijo, César Sena , y a su ex pareja, la dirigente Marcela Acuña por el crimen ocurrido en junio de 2023.

En ese texto, Emerenciano enumeró las distintas situaciones de salud que padece, como la pérdida de la audición y la vista, que atribuye a las condiciones de encierro en las que se encuentra. A la par, pide una junta médica que determine su estado de salud y si se encuentra en condiciones de cumplir esa pena en la cárcel en que se encuentra.

Sena sufre una persistente Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una Diabetes Neurálgica que lo hace insulino-dependiente, cáncer de colon y ahora una infección micótica de oídos que lo está dejando sordo, según denuncian fuentes cercanas al líder social. También remarcan que las condiciones de detención y hacinamiento causaron una infección de piel que le provoca pústulas y llagas en el rostro, extremidades y el torso.

En su escrito, Sena habla de un "avanzado deterioro físico y psíquico", y que por ese motivo comienza una huelga de hambre a partir de las 6 de la mañana de este lunes 21 de septiembre .

Allí enumera pérdida de la audición de su oído derecho, perdida en la visión que le dificulta su vida diaria o actividades comunes, pérdida de capacidad cognitiva y una depresión profunda que afecta su memoria, que derivó en tener que aumentar la dosis de todos los medicamentos que precisa.

Menciona que estos padecimientos fueron constatados por el Hospital Perrando de Resistencia y que allí le indicaron que el contexto de encierro "atenta contra su vida". "Agrava en forma ilegítima todo mi estado de salud, convirtiendo la condena en una pena de muerte ", denuncia Sena.

El líder piquetero se encuentra alojado Pabellón 5 del Complejo Penitenciario Provincial N.º 1 , al que describe con problemas de ventilación, humedad, deterioro edilicio y presencia de insectos. Esas condiciones dificultan mantener la alimentación específica que necesita por su diabetes, por lo que pide una junta médica integral que determine su estado de salud y si puede continuar su pena en las instalaciones.

Emerenciano Sena viene reclamando desde antes de la condena que le otorguen la prisión domiciliaria por su estado de salud.

A la par, también plantear su inocencia en el caso del femicidio, al afirmar que la justicia "no encontró pruebas" que lo involucren en el plan que derivó en la muerte de su nuera. En su lectura, hubo una manipulación mediática alrededor de ellos por ser piqueteros y que el jurado popular que los condenó tanto a él como a Acuña estuvo "contaminado".

Durante todo el proceso, las defensas plantearon que la evidencia en contra de Emerenciano Sena es débil, y que la figura que mejor le iría tanto a él como a Marcela Acuña es la de encubrimiento , por la cuales deberían haber salido en libertad.

Sin embargo, el pasado 15 de noviembre, un jurado popular encontró culpables a los tres miembros de la familia Sena del femicidio. César fue condenado como autor material , mientras que sus padres fueron señalados como partícipes primarios, al haber habilitado los medios para que su hijo ejecute el crimen, tales como haber liberado la casa donde se vio a la joven por última vez.

La única pena posible para este tipo de delito es la condena máxima que establece el Código Penal.

Además de dirigirse a la justicia, Emerenciano también publicó una segunda carta manuscrita dirigida a la militancia, donde afirma que toma la decisión de "seguir luchando", ya que el gobierno provincial "decidió matarlo".

"A los Compañeros del Chaco, de Resistencia, los del Barrio Emerenciano y a todos los Barrios del país les comunico que tome la decisión de seguir luchando. Hoy solo por mi vida, el deseo y decisión del Gobernador de la provincia del Chaco y la Cámara de diputados decidieron MATARME aquí adentro sabiendo mi inocencia", escribió Sena, con la ayuda de su hijo César.

"Sabiendo todo esto como también los saben ustedes es que tomo esta decisión de no dejarles a los compañeros la imagen de morir sometido y entregado a la injusticia , sepan que en estas me juego las menudencias, es para no dejarlos un mal recuerdo nomás", agrega.

"En esta lucha hay dos posibilidades: triunfar o morir y es por la mía", cerró.

Emerenciano, Acuña y César Sena fueron condenados por un jurado popular , quien los encontró culpables del femicidio de Cecilia Strzyzowski, esposa de César.

La joven desapareció el 2 de junio de 2023 , cuando ingresó a la casa de sus suegros con la promesa de un viaje a Ushuaia para comenzar una nueva vida. Una cámara captó su ingreso a la casa de los Sena a media mañana y jamás la vio salir.

Para la Justicia, allí fue asesinada por su pareja César Sena, quien contó con la colaboración de sus padres, que le dejaron libre la casa para concretar el crimen .

Emerenciano Sena y Marcela Acuña eran la cabeza del movimiento piquetero más influyente de la provincia de Chaco, muy cercanos al ex gobernador Jorge Capitanich .

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín