Con el fallo ya revocado, la Ciudad ratificó que buscará destituir a la jueza De Marinis: “Que tenga consecuencias”

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratificó que buscará la destitución de la jueza Laura de Marinis quien había sobreseído a un adolescente de 14 años en una causa por un intento de robo y declaró -para ese caso en concreto- la inconstitucional de la baja de la edad de imputabilidad.

Así lo aseguró el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia , quien calificó la decisión judicial como un desastre que genera enojo.

"Hicimos un pedido de enjuiciamiento a esta jueza para que un jurado que conforma el Consejo de la Magistratura de la Ciudad evalúe si la jueza cumplió o no la norma, y s i no la cumplió que tenga consecuencias , en este caso desde apercibimiento, suspensión, o destitución", afirmó en diálogo con radio Splendid.

El viernes, la Cámara Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires revocó el fallo de la jueza De Marinis, quien declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en el caso de un menor de esa edad que intentó robo un celular y lo sobreseyó del caso.

"Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso ", fue el duro mensaje de Jorge Macri.

"Trabajamos en el cumplimiento de la ley, y que quien no la cumpla tenga consecuencias . La baja de la edad imputabilidad representa que a partir de los 14 años, los menores que cometan delitos serán juzgados por eso. Iniciamos un pedido de enjuiciamiento de la jueza", agregó Tapia.

Además, remarcó que espera que el jurado de la Magistratura entienda que hay un serio incumplimiento a las funciones por parte de la magistrada, y que sea destituida.

En medio de la polémica, y previo al fallo que revocó su decisión, la jueza defendió su actuación en la causa y sostuvo que no se trató de dar un mensaje de impunidad.

"Me parece importante entender que esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y se sigue investigando", sentenció. Y agregó: "Quiero remarcar que la ley sigue vigente y se está aplicando respecto de los adolescentes de 16 años que estaban con él".

Fuente: Clarín