Una fábrica cerró sus puertas y los trabajadores denuncian que les ofrecieron 300 kilos de bronce como indemnización

Una histórica fábrica de Lanús cerró sus puertas después de más de 60 años y y habría despedido a toda la planta. Pero lo que más sorprendió a los empleados fue la particular propuesta que dicen haber recibido en medio del conflicto.

La metalúrgica Vaspia apagó esta semana su horno de fundición y dejó de funcionar definitivamente. Los trabajadores aseguran que vienen cobrando de manera irregular desde julio, que la empresa todavía les deben el medio aguinaldo y que no tienen certezas sobre el pago de las indemnizaciones.

La situación llevó a los empleados a protestar en la puerta de la fábrica para reclamar una respuesta. Según contaron, los principales accionistas habrían dejado de presentarse al lugar, interrumpliendo además la comunicación con ellos.

En medio de esa incertidumbre, trascendió un insólita alternativa que habría ofrecido la fábrica para afrontar parte de la deuda. Según comentaron, la propuesta para el personal sería quedarse con unos 300 kilos de bronce que estaban en la planta .

La firma tenía más de seis décadas de historia en la fabricación y transformación de metales no ferrosos, principalmente bronce . Uno de sus principales productos eran las válvulas para garrafas de gas .

Pero durante los últimos años la actividad comenzó a caer. Los empleados atribuyen parte del deterioro al ingreso de productos y componentes importados, además de la falta de inversión y los problemas para conseguir materia prima.

La situación se había vuelto cada vez más complicada por las deudas acumuladas. Los trabajadores aseguran que, además de los salarios y el aguinaldo, existen problemas con los aportes que figuran descontados en los recibos de sueldo.

Frente a esta situación, se abrió una instancia de negociación con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) , seccional Avellaneda, y la comisión interna.

Fuente: TN