Padre de cuatro nenas y fanático del fútbol: quién era el empresario que murió en un vuelco en la ruta 65

Luis Farías , de 45 años, murió en un accidente en la Ruta Provincial 65, en jurisdicción de 9 de Julio. La Volkswagen Amarok que conducía hacia Bolívar despistó a la altura del kilómetro 230 y terminó volcada en un sector con agua. La Justicia investiga las circunstancias que provocaron el siniestro.

La noticia generó repercusión en distintas localidades de la región, donde Farías era conocido por su trayectoria vinculada al mercado automotor . También mantenía vínculos comerciales y personales con Los Toldos.

Farías era padre de cuatro nenas y se desempeñaba como gerente de Autosport , una empresa dedicada a la comercialización de vehículos nuevos y usados, con presencia en 9 de Julio y Bolívar. Su actividad empresarial lo había convertido en un referente conocido dentro del sector automotor de la zona.

Además de su trabajo, tenía una relación cercana con el fútbol de 9 de Julio y la región. Durante una etapa estuvo vinculado al Club Compañía General Buenos Aires de Patricios, institución que lo despidió públicamente después de conocer su muerte.

Desde el club expresaron su “profundo pesar” y destacaron la importancia que tuvo Farías durante su paso por la institución.

“Dejó una huella imborrable en la institución de Patricios”, señalaron desde Compañía General Buenos Aires.

La entidad también recordó que durante su etapa en el club se consiguieron importantes logros futbolísticos y que Farías fue parte de distintos momentos destacados de la historia de la institución.

“Su compromiso y trayectoria quedarán en el recuerdo de todos quienes compartieron el camino dentro del club”, agregaron.

Finalmente, desde Compañía General Buenos Aires acompañaron a sus familiares, amigos y seres queridos.

“Q.E.P.D. Luis. Viviste a mil, las vueltas de la vida truncaron tantos proyectos y sueños en un instante. Dios de consuelo a todos los tuyos en tan sorprendente y triste momento”, sumó un amigo.

El vuelco ocurrió cerca de las 22.10 del viernes, en el kilómetro 230 de la Ruta Provincial 65, en inmediaciones de Dudignac, en el tramo comprendido entre Santos Unzué y Corbett.

Farías viajaba en sentido 9 de Julio-Bolívar a bordo de una Volkswagen Amarok blanca cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el control del vehículo.

La camioneta salió de la calzada y terminó volcada en la zona lateral de la ruta, con las ruedas hacia arriba y en medio de un sector con agua . Cuando llegaron los Bomberos Voluntarios de Dudignac y los efectivos policiales, constataron que el conductor había muerto.

En el lugar también trabajaron integrantes de Policía Científica y autoridades judiciales. Las tareas se extendieron durante varias horas mientras se realizaban las pericias y se retiraba la camioneta.

Por ahora, no se informó oficialmente qué provocó el despiste. Las pericias serán determinantes para reconstruir la mecánica del accidente y establecer las circunstancias que llevaron al vuelco fatal.

Fuente: TN