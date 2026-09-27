“Dejaste una huella imborrable”: la despedida al empresario que murió en un vuelco en la Ruta 65

La muerte de Luis Farías , el empresario de 45 años que murió tras volcar con su camioneta en la ruta 65, provocó muestras de dolor en 9 de Julio y otras localidades de la región. Entre los mensajes que se conocieron después del accidente se destacó el del Club Compañía General Buenos Aires de Patricios, institución con la que había estado vinculado, y el de un amigo que lo despidió con una emotiva reflexión.

“Dejó una huella imborrable en la institución de Patricios”, expresaron desde el club, que manifestó su “profundo pesar” por el fallecimiento.

La institución recordó además el paso de Farías por el equipo y señaló que durante esa etapa se consiguieron importantes logros futbolísticos. “Su compromiso y trayectoria quedarán en el recuerdo de todos quienes compartieron el camino dentro del club”, agregaron.

Desde Compañía General Buenos Aires también acompañaron a los familiares, amigos y seres queridos del empresario en medio de la conmoción por la noticia.

Uno de sus amigos también publicó un mensaje para despedirlo. “ Viviste a mil, las vueltas de la vida truncaron tantos proyectos y sueños en un instante”, escribió. Y agregó: “Dios dé consuelo a todos los tuyos en tan sorprendente y triste momento”.

“Q.E.P.D Luis Farias. La verdad que no lo puedo creer todavía. Un abrazo grande a toda la familia y mi más sentido pésame”, sumó otro.

Farías era padre de cuatro nenas y era una persona conocida en 9 de Julio y otras localidades del noroeste bonaerense por su actividad en el sector automotor.

Se desempeñaba como gerente de Autosport , una empresa dedicada a la comercialización de vehículos nuevos y usados con presencia en 9 de Julio y Bolívar. Además, mantenía vínculos comerciales y personales con Los Toldos.

Su otra gran pasión estaba relacionada con el fútbol . Había tenido participación en el ámbito deportivo de 9 de Julio y la región y estuvo vinculado al Club Compañía General Buenos Aires de Patricios, que tras su muerte decidió recordarlo públicamente.

El accidente ocurrió cerca de las 22.10 del viernes, a la altura del kilómetro 230 de la Ruta Provincial 65, en jurisdicción de 9 de Julio.

Farías viajaba hacia Bolívar en una Volkswagen Amarok blanca cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el control. La camioneta salió de la calzada y terminó volcada en la zona lateral de la ruta , dentro de un sector con agua.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Dudignac, entre Santos Unzué y Corbett. Cuando llegaron los Bomberos Voluntarios de Dudignac y los efectivos policiales, constataron que el conductor había muerto.

También trabajaron en el lugar integrantes de Policía Científica y autoridades judiciales, mientras se realizaban las pericias y se retiraba el vehículo.

Por el momento, no fueron informadas oficialmente las causas que provocaron el despiste . La investigación busca reconstruir cómo se produjo el accidente.

Fuente: TN