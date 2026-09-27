Un país impone multas económicas y resta hasta 6 puntos de la licencia por tocar la pantalla del GPS mientras manejás

Para los conductores, el GPS se convirtió en una herramienta fundamental para saber cómo llegar a destino. Sin embargo, ya sea a través del sistema del auto o por el celular, existe un país que impone multas y quita de puntos en la licencia para quienes lo manipulen mientras el vehículo está en movimiento .

Se trata de España , que a través de la Dirección General de Tráfico (DGT) , impone sanciones para quienes usen manualmente navegadores u otros dispositivos de comunicación mientras manejan.

De esta manera, la normativa busca evitar que el conductor se distraiga o saque las manos del volante .

La sanción económica puede llegar a 200 euros si el conductor toca la pantalla del GPS mientras maneja. Entre las situaciones que pueden ser multadas están:

Además, se establecen otras medidas para quienes incumplan esta norma:

Sí, se puede usar el GPS en el auto, siempre y cuando el conductor no lo manipule mientras maneje . La situación puede ser todavía más severa si el conductor lleva el celular directamente en la mano.

La DGT mantiene actualmente este criterio y considera el uso manual de dispositivos durante la conducción una infracción relacionada con las distracciones al volante .

Fuente: TN