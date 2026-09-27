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NACIONALES

Un país impone multas económicas y resta hasta 6 puntos de la licencia por tocar la pantalla del GPS mientras manejás

Redacción CNM septiembre 27, 2026

Para los conductores, el GPS se convirtió en una herramienta fundamental para saber cómo llegar a destino. Sin embargo, ya sea a través del sistema del auto o por el celular, existe un país que impone multas y quita de puntos en la licencia para quienes lo manipulen mientras el vehículo está en movimiento .

Se trata de España , que a través de la Dirección General de Tráfico (DGT) , impone sanciones para quienes usen manualmente navegadores u otros dispositivos de comunicación mientras manejan.

De esta manera, la normativa busca evitar que el conductor se distraiga o saque las manos del volante .

La sanción económica puede llegar a 200 euros si el conductor toca la pantalla del GPS mientras maneja. Entre las situaciones que pueden ser multadas están:

Además, se establecen otras medidas para quienes incumplan esta norma:

Sí, se puede usar el GPS en el auto, siempre y cuando el conductor no lo manipule mientras maneje . La situación puede ser todavía más severa si el conductor lleva el celular directamente en la mano.

La DGT mantiene actualmente este criterio y considera el uso manual de dispositivos durante la conducción una infracción relacionada con las distracciones al volante .

Fuente: TN


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