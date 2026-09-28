Comenzó la sucesión para controlar la fortuna del Indio Solari: ¿qué pasa con su testamento?

La sucesión para controlar la herencia del Indio Solari ya comenzó en la Justicia, según documentos oficiales a los que accedió Infobae . El proceso, iniciado por su hijo Bruno el 27 de agosto último , casi cuatro meses después de la muerte del máximo ídolo musical argentino, se encuentra radicado en los tribunales de Morón. Dos abogados —uno de ellos, particularmente cercano a su padre en vida , que ya había intervenido en diversas demandas entabladas al cantante— lo representan.

El expediente se encuentra en manos del Juzgado Civil N°10 de la jurisdicción, a cargo de la magistrada Graciela Laura Barbieri. El martes 1°, una autoridad del Juzgado notificó de la sucesión al Registro de Juicios Universales de la Suprema Corte bonaerense con una breve constancia: parte del documento ilustra esta nota.

El documento revela dos particularidades llamativas. Primero, apunta a Carlos Alberto Solari como “divorciado en primeras nupcias” , con una cónyuge que “se desconoce” , cuando su vínculo con Virginia Mones Ruiz , su histórica pareja y madre de su hijo Bruno, es de público conocimiento. Segundo, la sucesión figura registrada como “ab intestato” . Es un término jurídico. Quiere decir, literalmente, “sin testamento” .

¿Qué significa entonces? ¿Qué está pasando?

En términos rigurosos del trámite judicial argentino, un expediente “ab intestato” se crea cuando no se presenta el testamento de la persona fallecida al iniciar la sucesión. Caso contrario, sería un expediente por sucesión testamentaria. El testamento, en todo caso, puede ser presentado después. La carátula puede ser corregida más tarde, o nunca . El testamento puede no existir, tampoco: la sucesión de Gustavo Cerati, tramitada en el Juzgado Civil N°47 de CABA, es un típico caso de sucesión sin testamento.

En todo caso, el rótulo sorprende , dado el nivel de organización que Solari —asesorado por una larga lista de abogados— tuvo en vida con respecto a su propiedad intelectual y sus asuntos judiciales. ¿Acaso necesitaba el Indio dejar un testamento? La ley argentina determina que la herencia debe repartirse entre los herederos forzosos, el hijo del fallecido y el cónyuge. Que el documento hallado por Infobae marque a Solari como “divorciado”, en todo caso, es curioso.

Infobae se presentó en el Juzgado Civil N°10 de Morón para aclarar las dudas sobre el trámite. “El expediente se encuentra reservado” , dijo una autoridad allí, rígida ante la repregunta. También se comunicó con ambos abogados presentados en la sucesión. La negativa a esclarecer el estado civil del Indio y la ausencia aparente de testamento fue total. “Por favor, no quiero ser yo quien corte la llamada” , dijo uno de ellos. Este medio, por otra parte, ofreció a Bruno Solari la posibilidad de hablar en esta nota mediante uno de estos abogados, sin recibir respuesta.

La importancia de la sucesión de Solari es notable. El futuro de su patrimonio, su marca y su obra es el manejo de un símbolo del corazón argentino . Las emociones e ideas de millones de personas, de una forma u otra, conducen al Indio.

Ponerle un número final al Indio es un despropósito . No se trata solo de cuánto el Indio tenía, sino de todo lo que puede venir. Su casa en Parque Leloir , entre otras posibles inversiones, los derechos de sus libros y su música —que retenía la totalidad gracias a una inteligente política de no ceder a las corporaciones del negocio disquero—, se suman a posibles futuros lanzamientos en streaming y publicación, merchandising oficial como remeras, o a cualquier proyecto con el nombre del Indio.

Para empezar, están los derechos de la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , repartidos en partes iguales en la firma Erks S.A., junto a Carmen Castro, “La Negra Poli” y Skay Beilinson. Los tres socios de Erks S.A., llamada como un viejo mito OVNI cordobés, controlan el nombre del grupo , según registros del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual.

Solari, al parecer, hizo previsiones en vida. El Indio controlaba diversas marcas en torno a su obra, como el nombre “Indio Solari” mismo. Sin embargo, en agosto de 2025, Solari cedió a su hijo Bruno en un 100% la marca de Luzbola , su estudio de grabación, según registros del INPI.

Los mismos registros del INPI muestran movimientos tras la muerte de Solari. El 27 de julio de este año, el organismo recibió una petición de Bruno Solari para que la marca “ Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado” , que en vida perteneció a su padre, pase en un 100% a su poder. El trámite fue realizado por los mismos gestores que su padre había usado para cederle la marca del estudio.

“SE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE EL SOLICITANTE DE LA PRESENTE RENOVACIÓN DE MARCA, SOLARI, BRUNO POSEE INTERES LEGÍTIMO EN CARÁCTER DE HEREDERO DEL CAUSANTE SOLARI, CARLOS ALBERTO. SE ADJUNTAN PARTIDA DE NACIMIENTO DE SOLARI, BRUNO Y ACTA DE DEFUNCIÓN DE SOLARI, CARLOS ALBERTO”.

El heredero, o los herederos del Indio, también deberán enfrentar las demandas que el cantante tuvo en vida y que continuaron irresueltas por la Justicia hasta su muerte.

El cantante fue el objeto de, al menos, cinco presentaciones por daños y perjuicios en el fuero civil porteño en la última década , según registros del Poder Judicial. Entre los demandantes encontrados por Infobae pueden reconocerse una persona ligada íntimamente a la historia de los primeros años de los Redonditos de Ricota que emplazó también a Beilinson y “La Negra Poli” —un expediente que tramita hace diez años en el Juzgado Civil N°53—, así como damnificados del fatídico show del Indio en Olavarría en 2017 , que terminó con dos seguidores muertos y varios heridos.

En al menos dos de estos expedientes, los demandantes pidieron saber el estado de la situación . La muerte del Indio es de público conocimiento. Sin embargo, hay que certificarla. Uno de ellos intentó obtener una partida de defunción mediante un gestor, sin éxito.

Este mes, el Juzgado N°53 aceptó un pedido del demandante que busca obtener un porcentaje histórico del negocio de los Redonditos para que “se adopten las medidas necesarias para individualizar a sus herederos y posibilitar la continuación del proceso con su intervención”. Pidió, también, que se individualice de forma oficial la sucesión del Indio en los tribunales moronenses.

Fuente: Infobae