Una embarazada de 8 meses implora por una cesárea entre fuertes dolores y muere en los brazos de su madre

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Nayara Oliveira Silva, de 26 años y embarazada de ocho meses, murió el 12 de abril dentro de la Santa Casa de Patrocínio, en Minas Gerais, luego de sufrir una parada cardiorrespiratoria. Su bebé tampoco sobrevivió.

Según la familia, la joven había acudido al hospital días antes por fiebre, dolor de cabeza y de garganta. Tras recibir medicación, suero y realizarse estudios que descartaron dengue y H1N1, fue dada de alta.

Dos días después regresó al centro de salud debido a un empeoramiento de su estado. Los familiares señalaron que nuevos estudios detectaron una fuerte disminución de las plaquetas y que los médicos recomendaron su internación.

Durante la madrugada, Nayara manifestó fuertes dolores, vómitó y, según sus familiares, también notó una disminución en los movimientos de la bebé. Poco después sufrió una parada cardiorrespiratoria.

La Santa Casa presentó una versión diferente ante la Policía Civil. Según el hospital, la paciente había sido internada y sometida a una cardiotocografía que alrededor de las 22 confirmó que la bebé tenía latidos normales.

La institución indicó que cerca de las 4:30 Nayara sufrió un fuerte dolor abdominal, cayó y luego comenzó a vomitar. En ese momento sufrió la parada cardiorrespiratoria.

El hospital explicó que la médica de guardia se encontraba atendiendo un parto de emergencia y que pudo intervenir con la gestante una vez finalizado ese procedimiento. Los intentos de reanimación se extendieron durante aproximadamente una hora, pero no lograron revertir la situación.

La Policía Civil abrió una investigación para determinar qué ocurrió y establecer si existió alguna irregularidad en la atención médica. Se analizan los antecedentes clínicos, estudios y registros de las cámaras de seguridad.

El cuerpo de Nayara fue trasladado al IML para realizar la autopsia, cuyos resultados permitirán avanzar en la determinación de las causas de su fallecimiento y el de su bebé.